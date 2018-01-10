"Бычий" тренд по рублю не ослабевает

К доллару минус составил 0,02%, до 56,99 руб., к евро рубль подорожал на 1,01%, до 67,98 руб. После новогодних каникул крупные игроки вернулись на рынок. Объемы восстановились до прежних значений.

Во вторник торги на Мосбирже открылись ростом по доллару США и снижением по евро. Разнонаправленным движениям рублевых пар способствовало общее укрепление американской валюты и ослабление евро на мировом валютном рынке. Курс доллара после достижения отметки 57,19 руб. упал до 56,82 руб. Рубль укрепился к доллару, несмотря на его подорожание к основным валютам (евро, фунт, франк и т.д.).

За три дня пара евро/доллар упала на 1,43%, до 1,1916. Поскольку в понедельник Мосбиржа не работала, трейдеры учли ослабление евро в паре евро/рубль во вторник. В связи с этим евро подешевел к рублю до 67,77 руб.

На курс российской валюты также позитивно влияли высокие цены на нефть. Ралли по нефти сдерживает рубль от ослабления во время укрепления доллара. Перед закрытием торгов в Чикаго цена на Brent повышалась до $69,05 за баррель. Позитивное влияние на нефтяной рынок оказал отчет Американского института нефти (API), который отразил сокращение запасов на 11,5 млн баррелей. Рублевая стоимость бочки поднялась до 3944 руб.

В среду, 10 января, в Азии американская валюта торгуется в минусе против большинства валют. По индексу доллара есть некоторая перегретость индикаторов на часовом тайм-фрейме. Учитывая, что нефть штурмует уровни 2015 года, то при коррекционном движении индекса доллара (DXY) курс рубля может прогуляться до 56,63 руб. без каких-либо усилий. Тем более ему сегодня будут оказывать поддержку аукционы Минфина РФ.

В среду Минфин на двух аукционах разместит ОФЗ на сумму 40 млрд руб. Ведомство в первом квартале планирует продать гособлигаций на 450 млрд руб. (до пяти лет включительно – 135 млрд руб., от пяти до 10 лет включительно – 225 млрд руб., от 10 лет – 90 млрд руб.).