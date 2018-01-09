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Если запасы нефти в очередной раз снизятся, Brent выйдет на новые годовые максимумы


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Во вторник российский фондовый рынок смог продолжить восходящую динамику. Основным поводом к покупкам вновь послужила ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent в течение дня несколько раз пыталась закрепиться выше 68 долларов. Также поддержку нашим активам оказала динамика внешних фондовых площадок.

Так, в Европе за два часа до закрытия основные индексы прибавляли до 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,2% соответственно. На таком фоне к 18.00 индекс МосБиржи вырос на 1%, поднявшись до 2230 пунктов, индекс РТС прибавил 0,8%, до 1230 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Уралкалия и Банка Санкт-Петербург, рост которых превысил 4%. Хуже рынка торговались Полиметалл и Магнит, потерявшие 2,9% и 1,8% соответственно. Отметим, что индексу МосБиржи удалось сделать еще один шаг к максимумам 2018 года, установленным в районе 2300 пунктов. При этом, в дальнейшем спрос на российские активы может сохраниться, чему способствуют высокие цены на нефть и позитивные настроения на внешних фондовых площадках, что послужит поводом к обновлению рынком исторических максимумов.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на рост цен на нефть, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю, что обусловлено динамикой пары EUR/USD на международном валютном рынке. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, поднявшись до 57,1 рубля, евро снизился на 0,9%, до 68,1 рубля. Американская валюта в ходе сегодняшних торгов пытается отыграть уровень 57 рублей, однако на наш взгляд, закрепление выше этого значения выглядит маловероятным. Снижению доллар сопутствуют, как высокие цены на нефть, так и начало продаж валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам.

В рамках вечерней сессии мы ожидаем преобладания покупок на рынке энергоносителей, где «быки» будут поддержаны ожиданием публикации статистики по запасам углеводородов от Американского института нефти. В случае если данные API продемонстрируют очередное снижение запасов нефти, рынок может получить сигнал к продолжению роста, что выведет нефть марки Brent на новые годовые максимумы. Это, в свою очередь, окажет поддержку нашим активам и позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить вечерку на положительной территории. Также мы не исключаем роста нашего фондового рынка на открытии торгов в среду.

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