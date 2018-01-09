В начале года драгметаллы активно растут на фоне слабости доллара США

Экономические показатели фиксируют увеличение инфляции в странах ОЭСР, что указывает на вероятное продолжение роста цен на драгоценные металлы в течение нового года. Политика регуляторов будет сдерживать данные тенденции. Однако первое полугодие 2018 г. может оказаться для рынков положительным в связи с возможным переносом повышения процентной ставки на июньское заседание ФРС. По крайней мере, в таком ключе в настоящее время рассуждает большинство участников рынка.

Члены ФРС ожидают устойчивого роста американской экономики, а также обсуждают, как можно избежать рецессии посредством налоговой реформы и более мягкой денежно-кредитной политики. В то же время высказывается мнение о возможном повышении процентной ставки на трёх заседаниях в течение 2018 г.

Запасы в золотых и платиновых ETF-фондах в прошедший период подросли, запасы в серебряных и палладиевых ETF-фондах понизились. МВФ сообщил о покупках золота Центробанками Колумбии, Венесуэлы, а также стран Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана в течение осени 2017 г. Интерес банков к золоту указывает на рост инфляционных ожиданий. Цены на драгоценные металлы на SGE в прошедший период выросли, объёмы торгов также подросли.

Курс юаня к доллару США укрепился. По данным Банка Китая, золотые резервы в декабре 2017 г. не изменились, составив 59,24 млн унций, но общие международные резервы страны выросли до рекордного уровня в 3,14 трлн долларов США. Спрос на физическое золото в прошедший период в Азии оставался слабым в связи с выросшими ценами. Однако предстоящий китайский новый год будет способствовать росту импорта металла в страну и росту розничных покупок. Премии на поставку золота в Шанхае составили $6-7/унция, в Гонконге – $0,7/унция, в Сингапуре – $0,8-1,2/унция. В Индии дисконты на внутреннем рынке достигали $2/унция. Импорт золота в 2017 г. вырос на 67% к 2016 г. и составил 855 тонн, т.к. ювелиры пополняли запасы на фоне восстановления розничного спроса. При этом ожидается снижение экспорта ювелирных изделий из Индии в текущем году на 12-15% в связи с падением экспорта на основных направлениях – в ЕС, Западную Азию и Гонконг – в связи с введением новых налогов в импортирующих регионах. За 8 мес. 2017-18 финансового года экспорт ювелирных изделий из Индии снизился на 8,2%. В Японии золото продавалось с дисконтом в $2/унция.

Цены на золото в прошедший период резко выросли от уровня $1286 к уровню $1325, после чего скорректировались к уровню $1316. На фоне данного роста банки начали пересматривать прогнозы роста котировок: BOFA MERRILL повысил ожидаемую среднегодовую стоимость золота в 2018 г. до $1350/унция. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1309-1293, уровни сопротивления – $1325-1350.

Цены на серебро в прошедший период в корреляции с рынком золота выросли от уровня $16,50 к уровню $17,30, после чего понизились к уровню $17,07. Отношение золота к серебру составляет 77,03 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,46 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,92-16,25, уровни сопротивления – $17,30-17,45. Цены на платину в прошедший период восстановились от уровня $928 к уровню $976, после чего понизились к уровню $966. Спред между золотом и платиной составляет $348/унция. Спред между платиной и палладием составляет -$128/унция.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $950-913, уровни сопротивления – $976-990. Рынок палладия в прошедший период установил очередной исторический максимум на уровне $1107, после чего цены понизились к уровню $1100. Продолжающееся снижение запасов ETF-фондов свидетельствует о дефиците спотовых поставок металла на рынке, участники рынка ожидают активный переход потребителей на использование платины. Рост автомобильного рынка в мире поддерживает спрос на палладий. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1090-1075, уровни сопротивления – $1107-1120.