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Мнения аналитиков

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ЦБР возьмет паузу в феврале, но к концу 2019 года доведет ставку до 6,5%


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Опрос Reuters
 
По данным макроэкономического опроса Reuters, проведенного в декабре 2017 года, аналитики из крупнейших российских и зарубежных компаний, банков и рейтинговых агентств считают, что Центробанк РФ на следующем заседании в феврале 2018 года сделает паузу в цикле снижения ключевой ставки.

По мнению опрошенных экономистов, ЦБ затем возобновит смягчение политики, несмотря на ускорение роста цен по мере исчерпания временных поддерживающих факторов, и к концу 2019 года доведет этот индикатор до нейтрального уровня в 6,5% годовых.

В середине декабря ЦБР опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов, вопреки единодушному ожиданию аналитиками более скромного шага. За 2017 год регулятор шесть раз снижал ключевую ставку, доведя её до 7,75%. На этом уровне ставка останется и в феврале, считают большинство опрошенных Reuters экономистов. С другой стороны, некоторые специалисты не видят препятствий для продолжения смягчения политики на февральском заседании, учитывая низкие темпы инфляции и улучшение ожиданий населения. В опросе принимали участие экономисты из 16 крупнейших российских и зарубежных компаний, банков и рейтинговых агентств.

Ключевая ставка

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Reuters, после паузы в феврале, в марте ЦБР снизит ставку на 25 базисных пунктов, к третьему кварталу доведет ее до уровня в 7,0%, а в четвертом - снова возьмет передышку.

ЦБР давал оценку уровня нейтральности ключевой ставки - 6,0-7,0%, а горизонт ее достижения составляет один-два года. О том, что на пути снижения ключевой ставки в 2018 году будут перерывы, предупреждала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Участники опроса Reuters видят ключевую ставку на уровне в 6,5% как по итогам 2019 года, так и в конце 2020 года. 

Инфляция

На фоне устойчиво низких темпов роста потребительских цен на протяжении последнего полугодия инфляционные ожидания населения на год вперед в ноябре стремительно замедлились до 8,7% и сохранились на этом рекордно низком уровне в декабре, согласно опросу, проведенному по заказу ЦБР. 

Дезинфляционный тренд в 2017 году прошел путь от 5-процентной годовой инфляции в январе до ожидаемых Центробанком в декабре 2,5%. Медианный прогноз инфляции от опрошенных Reuters аналитиков в декабре и на конец 2017 года чуть повыше - 2,6% в годовом выражении, тогда как в ноябре назад они полагали, что этот показатель завершит год на отметке 2,9%.

Отклонению инфляции вниз от цели в 4,0% способствовали, в особенности, обильное предложение продовольствия вследствие хорошего урожая и укрепление рубля. В последующие годы аналитики ждут ускорения роста цен по мере восстановления спроса, исчерпания сезонных факторов и с усилением эффекта базы. Некоторые эксперты также указывают на структуру российской экономики, которая предрасполагает к сохранению высокой вероятности шоков, ускоряющих инфляцию. Однако по мнению большинства опрошенных аналитиков, вплоть до четвертого квартала 2018 года инфляция будет держаться ниже 4,0%. 

Консенсус-прогноз инфляции у участников декабрьского опроса Reuters на 2018 был понижен до 3,6 с 3,8% в годовом выражении. Прогноз на 2019 год не изменился и составляет 4,0%.

Рост экономики

Реальные зарплаты, по данным Росстата, прибавили в октябре и в ноябре по 5,4% в годовом выражении, и участники опроса Reuters прогнозируют повышение на 5,2% в декабре год к году.

Медианный прогноз роста реальных зарплат в 2017 году составляет 3,3%, а в 2018 году экономисты ждут ускорения роста до 3,6% год к году. 

Несмотря на рост кредитной активности населения, потребительский спрос по-прежнему сдерживается медленным восстановлением доходов и демографическими трендами. По итогам текущего года экономисты ждут повышения оборота розничной торговли на 1,2% в годовом выражении, это чуть ниже ноябрьского консенсус-прогноза в 1,3%. В 2018 году розничный оборот возрастет, согласно ожиданиям, на 2,5%, но в 2019 году рост замедлится до 2,0%.

Курс рубля

Опрошенные Reuters аналитики в среднем оценивают курс российской валюты на конец 2018 года в 60,8 рубля за доллар. 

На конец 2019 года медианный прогноз, составленный на основании ожиданий 7 аналитиков, располагается на уровне 62 рубля, в конце 2020 года рубль чуть ослабнет до 62,2 к доллару, исходя из ожиданий 6 экономистов. 

Курс рубля к евро на конец 2019 и 2020 годов респонденты оценивают в 74,7 и 76,6 соответственно.

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