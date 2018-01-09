Цветные металлы начали новый год на позитиве

Положительная динамика будет сохраняться в течение всего 2018 года, этому будет способствовать целый ряд причин.

Во-первых, физического металла очень мало, его добыча ограничивается в Китае в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды. Во-вторых, поддержку рынку металлов также оказывает ослабление доллара США, в том числе относительно китайского юаня.

В-третьих, хорошим подспорьем для роста цен на никель может стать увеличение его потребления в литийионных аккумуляторах для быстро растущего рынка электромобилей. Потребление никеля в этом сегменте может вырасти до 250 000 тонн к 2030 г.

Исходя из вышесказанного лучшая рекомендация инвесторам сейчас - присмотреться к бумагам Норильского никеля, которые после праздников продолжили рост на фоне роста нефтяных котировок и позитивной динамики рынка. Следующей целью роста выступает уровень предыдущего максимума 11940 руб., выше которого будет лишь исторический максимум 12250 руб. В ближайшие недели вполне вероятно мы увидим котировки на уровне 12000 руб.