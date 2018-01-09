Рубль располагает бычьим потенциалом

После активного укрепления рубля наступила локальная коррекция, которая, впрочем носит весьма ограниченный характер. Спрос на доллар на международной арене вернулся, но «противоядием» выступает дорогая нефть, которая остается вблизи пиковых значений, пребывая в режиме консолидации.

Холодная зима в Штатах способствует увеличению потребления энергоносителей, что может вылиться в дальнейшее сокращение запасов нефтепродуктов вдобавок к геополитическим рискам на Ближнем Востоке. Это открывает путь для укрепления нашей валюты в среднесрочной перспективе.

Что касается долларового фактора, здесь возможны препятствия, но до тех пор, пока рынок сомневается в прогнозах Федрезерва, предполагающих три повышения ставки в этом году. Спрос на американскую валюту будет сдержанным, а значит, с этого фронта большой угрозы для рубля пока нет.

В ближайшие дни «россиянин» может продолжить отступление на ожиданиях данных по розничным продажам и инфляции в США, которые будут опубликованы в конце недели. Но если цифры не отразят улучшений и выйдут на уровне прогнозов, предполагающих замедление активности, доллар может быстро растерять преимущество.