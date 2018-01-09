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Вероятное ослабление доллара едва ли поможет золоту преодолеть отметку $1 320


Commodities / Рынки
#Михаил Шейбе
Михаил Шейбе
стратег Sberbank Investment Research
 
Цены на золото остаются стабильными, несмотря на восстановление индекса DXY и рост доходности гособлигаций США.

Сегодня утром котировки желтого металла третий день подряд держались в диапазоне $1 315-1 320 за унцию, причем наблюдается тенденция к росту и они могут пробить сопротивление на отметке $1 320.

Вчера на фоне укрепления доллара США, а также повышения вечером доходности казначейских облигаций Соединенных Штатов рынку золота удалось сохранить позиции благодаря такому защитному активу, как японская иена (с которой золото имеет прямую корреляцию). Эта валюта вчера подорожала на фоне первых признаков того, что Банк Японии может приступить к сворачиванию программы стимулирования, когда регулятор сократил объем выкупа долгосрочных государственных облигаций в ходе своих последних операций на рынке. На этой неделе важными данными, которые могут повлиять на котировки золота, будут индекс деловых настроений в сфере малого бизнеса от NFIB (ожидается в 14:00 мск сегодня), а также ИПЦ и статистика по розничным продажам (в пятницу).

Наши аналитики валютного рынка отмечают, что сегодня доллар США, вероятно, окажется под давлением из-за технических факторов, и это может поддержать рынок золота. Также отметим, что сегодня наблюдается некоторое ослабление геополитической напряженности в отношениях между Южной Кореей и КНДР, так как Пхеньян подтвердил, что его делегация в феврале примет участие в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане: похоже, что принимающая сторона временно снимет часть санкций, чтобы позволить северокорейским представителям прибыть на Олимпиаду.

Это потенциальное ослабление геополитической напряженности негативно для котировок желтого металла. Впрочем, на наш взгляд, сегодня оно вряд ли окажет давление на рынок золота. С другой стороны, вероятное ослабление доллара тоже едва ли поможет преодолеть отметку $1 320 за унцию.

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