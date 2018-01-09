Пара доллар-рубль может пробить сентябрьский минимум, опустившись ниже 56,80

Сегодня в России пройдет первая в этом году полноценная торговая сессия, и мы ожидаем восстановления ликвидности - рубль будет наверстывать упущенное за предыдущие дни, догоняя глобальные рынки.

На курс российской валюты должен позитивно повлиять рост цен на нефть - котировки Брент поднялись выше отметки $68 за баррель, достигнув самого высокого уровня с середины 2015 года. Укреплению рубля также способствует ослабление доллара. Отметим также, что котировки Брент приближаются к весьма значимому уровню сопротивления $70 за баррель.

Кроме того, на предстоящей неделе на курс рубля должно позитивно повлиять отсутствие спроса на иностранную валюту со стороны Минфина, который 28 декабря завершил валютные интервенции с лимитом от $200 млн. в день. Мы полагаем, что финансовое ведомство возобновит интервенции не ранее 15 января (при этом они начнутся с рекордным лимитом).

Позитивный настрой также должно обеспечить возвращение на валютный рынок экспортеров: есть достаточно убедительные основания полагать, что они будут активно продавать иностранную валюту, накопленную за праздники.

Российский рубль настроен достаточно позитивно в преддверии возобновления полноценных торгов на местном рынке. Пара USD/RUB вполне может пробить сентябрьский минимум, опустившись ниже 56,80.