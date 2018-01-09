Политические риски подогревают цены на нефть

Текущая высокая цена нефти частично связана с рисками восстановления санкций США в отношении Ирана и с сопряженными с ними трудностями с поставками иранской нефти на мировой рынок. Беспорядки в Иране, продолжающиеся более недели, повышают неопределенность вокруг предстоящего решения Трампа о восстановлении санкций против Ирана. Решение должно быть принято 12 января. Пока внимание рынков сконцентрировано на политических факторах, производство нефти в США продолжает расти, объемы добычи остаются вблизи исторических максимумов (9.7 млн. барр. в сутки). После 12 января, если восстановление санкций не происходит, участники рынка могут вновь обратить внимание на фундаментальные показатели спроса и предложения, и фактор растущей добычи в США выступает ключевым риском для нефтяных цен. Краткосрочный ориентир по Brent 67-69 USD/bbl.