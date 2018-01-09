S&P500 пять дней подряд на абсолютных максимумах

Одним из лидеров падения стали акции GoPro (GPRO), которые опустились до рекордных минимумов, после того как компания выпустила разочаровывающий прогноз продаж на 4-й квартал и сообщила об уходе с рынка дронов.

Цены на нефть продолжили двигаться вверх, и февральский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $61,73 за баррель (+0,5%).

По данным, опубликованным в понедельник Федеральной резервной системой, в ноябре потребительское кредитование в США выросло сильнее всего за 16 лет. Объем потребительских кредитов за год увеличился на $28 млрд, до $3,83 трлн, или на 8,8%. При этом ожидался рост объемов кредитования на $18 млрд. Это стало хорошей новостью для рынка, ведь, если люди не боятся брать новые кредиты, они уверены в завтрашнем дне.

Nvidia Corp. (NVDA) будет сотрудничать с Uber Technologies Inc и Volkswagen AG, закрепив таким образом позиции своей платформы искусственного интеллекта производителя графических чипов для производства автономных автомобилей. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на технологической конференции CES в Лас-Вегасе заявил, что парк автономных автомобилей Uber использует их технологию, чтобы получать информацию об окружающей среде и принимать решения за доли секунды. На сегодня 320 компаний, связанных с автономными автомобилями, включая разработчиков программного обеспечения, автопроизводителей и их поставщиков, используют Nvidia Drive, сообщила компания. Ее акции на фоне этих новостей подорожали более чем на 3%.

S&P500 по итогам всех пяти сессий этого года устанавливал новый абсолютный максимум, чего не случалось с 1964 года. Это ярчайшая демонстрация глобального оптимизма. Повышены прогнозы по сезону отчетов, геополитический фон ровный, статистика позитивная, другие мировые рынки тоже растут. В таких условиях сложно падать, поэтому индексы США продолжают постепенное восхождение. Сегодня способствовать продолжению повышательного тренда будет также близкое к максимальному число открытых вакансий (18:00 мск). Реакция участников торгов на эти данные будет умеренно позитивной, по итогам дня S&P500 изменится незначительно — в пределах 0,2% от закрытия понедельника.

На фоне замедления темпов роста рынка в целом повышенным спросом будет пользоваться ETF сектора коммунальных услуг (XLU). Переживая локальный спад, он на прошлой неделе достиг сильного уровня поддержки, от которого в понедельник отскочил вверх. После столь заметного ралли на рынке часть инвесторов будет ждать коррекцию, и на этом фоне объем покупок в XLU увеличится.