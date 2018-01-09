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"Газпром": на внутреннем рынке ситуация остается нестабильной


Рынки
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Аналитики Sberbank Investment Research
 
По нашим оценкам, добыча газа Газпрома (за вычетом Газпром нефти) в декабре снизилась на 4,7% по сравнению с декабрем 2016 года до 43,8 млрд. куб. м.

За весь год добыча компании выросла на 12,5% благодаря динамичному росту с января по сентябрь. Мы оцениваем добычу группы Газпром за 2017 год в 472 млрд. куб. м, на 12% выше уровня 2016 года.

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер сообщил, что экспорт компании в Европу (включая Турцию, но без учета стран Балтии) в 2017 году достиг рекордных 190 млрд. куб. м, что на 6,6% выше уровня 2016 года. Этого результата удалось добиться, несмотря на снижение экспорта в декабре на 2,5% в сравнении с декабрем 2016 года (до 17 млрд. куб. м). Мы полагаем, что экспорт в страны ближнего зарубежья в прошлом году увеличился на 6% до 33 млрд. куб. м. Доля компании на европейском рынке сейчас близка к 34%. Усилия Газпрома по увеличению экспорта газа в обход Украины привели к повышению загрузки мощностей трубопровода "Северный поток" в прошлом году до 87%. Тем не менее транзит газа через Украину в 2017 году превысил 90 млрд. куб. м (в дальнейшем компания вряд ли сможет поддерживать этот уровень). По официальным оценкам украинской стороны, в 2018-2019 годах объемы транзита газа снизятся до 50-80 млрд. куб. м, а затем будут сокращены до 15-40 млрд. куб. м в год за счет проектируемых и сооружаемых Россией газопроводов в обход Украины. 

Газпром поставил для себя смелые задачи: довести добычу газа группы в этом году до 471 млрд. куб. м, в 2019-м - до 475 млрд. куб. м и в 2020-м - до 483 млрд. куб. м. Мы считаем, что планы, скорее всего, завышены из-за чрезмерно оптимистичных прогнозов спроса на газ компании на внутреннем и экспортных рынках. Компания прогнозирует на этот год поставку 180 млрд. куб. м газа в Европу. Тем не менее многое будет зависеть от не подконтрольных ей факторов, в том числе погоды и растущей привлекательности СПГ среди покупателей.

Перспективы рынка ближнего зарубежья тоже неблестящие, т. к. страны Балтии стремятся диверсифицировать предложение газа, Белоруссия ведет сложные переговоры с Россией о цене газа, а Украина, возможно, не сможет выполнить свое обязательство по закупке до 4-5 млрд. куб. м газа напрямую у Газпрома, в соответствии с недавним решением Стокгольмского арбитражного суда.

На внутреннем рынке ситуация остается нестабильной из-за теплой погоды в ноябре, декабре и начале января, снизившей спрос на газ, а также перспектив лишь небольшого экономического роста в этом году. 

Для НОВАТЭКа декабрь ознаменовался первыми признаками улучшения совокупной добычи. По сравнению с декабрем 2016 года снижение добычи газа компании с учетом долей в дочерних предприятиях замедлилось до 5,6%, хотя за весь год добыча составила 62,0 млрд. куб. м, сократившись на 7,6%. Впрочем, улучшение пока связано с тем, что ЦДУ ТЭК включило в декабрьские показатели совокупной добычи НОВАТЭКа недавно приобретенные им газодобывающие компании Евротэк и Севернефть-Уренгой. К тому же в декабре компания приобрела еще две лицензии на добычу газа.

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