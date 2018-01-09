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Росстат подтвердил сильный рост потребления в III квартале, но перспективы туманны


Рынки
Наталия Орлова
Наталия Орлова
главный экономист Альфа-банка
 
В самом конце декабря Росстат представил структуру ВВП за 3К17 по потреблению.

Данные не принесли никаких сюрпризов в отношении трендов за 9М17.

Рост потребления домохозяйств ускорился до 5,2% г/г в 3К17, в итоге рост за 9М17 составил 4,1% г/г; это ускорение вполне соответствует более сильному росту оборота розничной торговли, который ежемесячно публикует Росстат. Однако масштаб восстановления потребления домохозяйств все еще значительно выше, чем цифры по обороту розничной торговли, который вырос всего на 2,1% г/г в 3К17 и на 0,6% г/г за 9М17 (расхождение вызвано увеличением доли Интернет-торговли, которая, видимо, не отражена в месячных цифрах).

С сильным потребительским трендом, тем не менее, связано в дальнейшем два риска. Во-первых, начиная с декабря российская таможенная служба ужесточила регулирование зарубежной интернет-торговли, что может негативно повлиять на цифры по потреблению за 4К17 и 1П18.

Во-вторых, на фоне хороших цифр по потреблению за 9М17 российские компании начали наращивать запасы; их рост объясняет примерно треть роста ВВП на 1,8% г/г по итогам 3К17. Оба фактора настораживают нас в контексте роста ВВП за 4К17, особенно в свете того что рост промпроизводства оказался крайне слабым в октябре-ноябре.

Мы подтверждаем наш прогноз роста ВВП за 2017 г. на 1,4% и в данный момент прогнозируем рост ВВП на 1,5% в 2018 году.

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