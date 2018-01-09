FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Потребление и инвестиции - основа экономического роста РФ в III квартале


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Росстат опубликовал подробную информацию по ВВП за 3К17 в части использования.

Годовой рост составил 1,8%, а главными его факторами были потребление и инвестиции в основные средства, увеличившиеся соответственно на 4% и 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. С учетом веса потребления и инвестиций в основные средства их вклад в итоговые темпы роста ВВП составил соответственно 2,6% и 0,7%. Ускорение роста потребления (в 2К17 по сравнению с 2К16 он составил 3,3%) был обеспечен благодаря потреблению населения: по сравнению с аналогичным периодом 2016 года оно выросло на 5,2% в 3К17 и на 4,3% - в 2К17.В то же время годовой рост инвестиций в основные средства замедлился до 3,9% в 3К17 с 6,3% в 2К17.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года динамика чистого экспорта была негативной и в 2К17, и в 3К17. Это результат двузначного роста импорта, тогда как рост экспорта более умеренный. Тем не менее годовой рост экспорта в реальном выражении ускорился с 3,3% в 2К17 до 4,5% в 3К17. Статистика по товарным запасам и расхождение в динамике спроса и предложения в структуре ВВП по сути являются "балансирующими" статьями. В 3К17 вклад этого "балансирующего" фактора в рост ВВП оказался отрицательным, тогда как в 2К17 он был положительным (1,1%). 

В целом свежие данные подтвердили наше мнение о том, что модель экономического роста сбалансирована, а рост определяется потреблением, инвестициями в основные средства и экспортом. Мы считаем, что рост потребления населения за 9М17 на 4,2% был временным явлением после периода слишком низкого потребления в 2015-2016 годах. В этом году он замедлится.

Мы подтверждаем свой прогноз роста ВВП на 2017 год на уровне 1,6%, но не исключаем и более низких показателей с учетом слабой динамики в базовых отраслях в октябре - ноябре. В 2018 году мы ожидаем ускорения роста до 1,9%.

Предварительная оценка инфляции за 2017 год - 2,5%

29 декабря Росстат опубликовал предварительные оценки инфляции за декабрь и за 2017 год: соответственно 0,4% и 2,5%. Оценка приводится исходя из данных по инфляции за период с 1 по 25 декабря. 10 января Росстат опубликует окончательную оценку инфляции за 2017 год. Хотя она может быть несколько иной, мы считаем, что окончательный показатель будет в пределах 2,5-2,6%.

В декабре недельная инфляция нормализовалась, вернувшись на уровень 0,1%, после осеннего периода слишком низких темпов роста. Мы полагаем, что это реакция на ослабление рубля в 2П17. Мы ожидаем инфляцию в 3,7% за 2018 год, но не исключаем возможность более низкого показателя в случае сохранения хорошей динамики предложения в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ