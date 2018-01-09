На прошлой неделе несколько снизилось число действующих сланцевых буровых (на пять штук). Ближайшее техническое сопротивление на графике индекса ММВБ находится на отметке 2265 пунктов, а поддержек много: 2185, 2165 пунктов.

В понедельник американский индекс S&P-500 продолжил рост, хотя он заметно замедлился. Финансовые компании и сектор здравоохранения давили вниз на индекс: инвесторы ждали начала сезона квартальной отчетности. Инвесторы также с опаской относились к покупке банковских акций, ведь позднее на этой неделе компании начнут публиковать свои финансовые результаты за четвертый квартал. «На прошлой неделе динамика рынка была очень сильна, и, как всем известно, скоро начнется сезон публикации отчетов по прибыли. Инвесторы не хотят продолжать гонку и толкать рынок дальше наверх, ведь в течение ближайших нескольких недель будут появляться важные фундаментальные показатели», – сказал главный рыночный стратег в Jones Trading Майкл О’Рурк.

В первые четыре торговые дня 2018 года три главных американских биржевых индекса продемонстрировали самый сильный рост за десять лет, согласно данным Reuters. Dow Jones Industrial Average начал год самым сильным ростом после 2003 года, а Nasdaq Composite и S&P 500 – после 2006 года. По статистике, первые пять торговых дней января могут служить индикатором того, в каком направлении будет двигаться рынок в течение всего года, говорится в обзоре от Stock Trader's Almanac. По итогам торгов понедельника акции WellsFargo и Citigroup потеряли в цене более 1%, а GoldmanSachs упали на 1,40%. Большинство крупных американских банков прогнозируют единоразовое повышение показателей по прибыли в четвертом квартале в связи со снижением налогов.

В этом году мы не стали писать годовую стратегию, потому что он будет не «годом инвестора», а годом краткосрочного спекулянта. Стратегии устареют быстро. Ставка на то, что ОПЕК будет последовательно сокращать производство нефти, на фоне падения буровой активности в США, может не оправдаться и цены на нефть снизятся. В этом году, как ожидается, добыча нефти в США превысит отметку 10 миллионов баррелей в день. Следует особо отметить, что с декабря цены на нефть растут не благодаря оживлению мировой экономики, а благодаря таким труднопредсказуемым факторам как остановка трубопровода Forties. К этому можно прибавить протесты в Иране, отключение трубопровода в Ливии, снижение из-за экономических трудностей нефтедобычи в Венесуэле. Большинство этих факторов носит краткосрочный характер. К примеру, падение нефтедобычи в Венесуэле усугубляется забастовками, но вечно забастовки не длятся.