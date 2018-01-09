Рынок акций РФ слегка подрастет, рубль мало изменится в начале дня

Ожидается открытие рынка с повышением на 0,2-0,3% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2210-2215, ближайшими поддержками станут уровни 2200 и 2190, а в качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2220 и 2240, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После умеренно позитивного старта торгов наиболее вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние консолидации. Для продолжения активных покупок российскому фондовому рынку может понадобиться более весомая поддержка со стороны внешнего фона", - добавил он.

В валютной секции возможен некоторый период консолидации курса вблизи отметки 57 по паре доллар-рубль в соответствии с характером торгов на мировом валютном рынке - индекс доллара (DXY) с начала года находится в сравнительно узком диапазоне 91,7-92,4, отметил Антон Старцев из компании "Олма".

Сегодня курс доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 56,7-57,2, а евро/рубль 68-68,5, считает Роман Ткачук из компании "Альпари".

"Дорогая нефть способствует укреплению рубля. Весной 2015 года при цене на нефть 68 долларов (как и сейчас), курс пары доллар/рубль находился на уровне 52. Рубль сохраняет потенциал укрепления до уровня 56 по отношению к доллару. Впрочем, учитывая риск новых санкций в отношении России и повышенный спрос на валюту (со стороны корпораций и Минфина) вряд ли он будет реализован полностью", - добавил эксперт.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов изменились разнонаправленно в пределах 0,3%. S&P 500 вырос на 0,2%, а Nasdaq Composite набрал 0,3%, при этом оба индекса закрылись на новых рекордных максимумах. Dow Jones Industrial Average опустился на 13 пунктов, или на 0,1%.

Фондовые рынки начали 2018 год на позитивной ноте, так как инвесторы оптимистично оценивают состояние мировой экономики. Кроме того, они не ждут от центральных банков слишком резкого повышения процентных ставок.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,6%, японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, шанхайский SSE Composite снизился на 0,1%. Фьючерсы на фондовые индексы США менялись разнонаправленно в пределах 0,1%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 68,1 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1966 доллара против 1,1961 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ в прошлую пятницу вырос третий день подряд в этом году на фоне дорогой нефти. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,45% до 2207,41 пункта, РТС - на 0,47% до 1219,89 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 0,14 рубля - до 56,98 рубля, евро снизился на 0,02 рубля, до 68,68 руля.