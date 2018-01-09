У рубля мало поводов для ослабления

В какой-то мере рост отечественных индексов можно объяснить техническим перераспределением средств глобальных фондов.

Российский рынок оказался далеко не лучшим в 2017 году и вполне мог получить дополнительные средства за счёт перетряски портфелей. Впрочем, нефть также стоит дорого, что не могут игнорировать отечественные бумаги. Однако над рынком продолжают нависать риски, связанные с приближением времени, когда в США объявят о возможных новых ограничениях для РФ. Поэтому повышение ещё может продолжиться, но осторожность не повредит.

У рубля также мало поводов для ослабления. Дорогая нефть и слабость доллара на глобальном рынке защищают отечественную валюту от ослабления.