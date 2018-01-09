Открытие рынка акций ожидается около отметки 2210 пунктов по индексу Мосбиржи

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $68,2 за баррель, прибавляя в ожидании данных отраслевой статистики, которая, как прогнозируется, укажет на продолжающееся уже семь недель подряд снижение запасов «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе отметки 2210 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая в условиях благоприятного внешнего фона увидеть продолжение попыток этого фондового индикатора продолжить свою среднесрочную восходящую тенденцию.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник изменились разнонаправленно при оборотах торгов на уровне среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0,36%, а наибольшее негативное влияние на него оказало снижение в цене акций компаний из сектора «Здравоохранение» AstraZeneca (-1%), Shire (-5,4%). Французский CAC (+0,3%) прибавил на фоне роста акций производителя стали ArcelorMittal (+2,8%) и автомобилестроителя Renault (+1,5%). Немецкий фондовый индекс DAX (+0,36%) поднялся благодаря росту акций автомобильных концернов Daimler (+1.1%) и BMW (+1,3%), а также повышению котировок акций промышленного гиганта Siemens (+0,7%).

Фондовый рынок США в понедельник не показал единой динамики. Индекс "голубых фишек" Dow Jones просел на 0,05% от установленного на прошлой неделе исторического максимума, а наибольшее отрицательное влияние на него оказало снижение акций компании UnitedHealth Group (-1,7%) и банка Goldman Sachs (-1,5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 0,29%, достигнув новой рекордной отметки. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,17%) тоже установил новый рекорд при оборотах торгов на 5% выше среднемесячных, а ростом в его отраслевом спектре выделился индекс сектора компаний, предоставляющих коммунальные услуги (+0,9%), в котором выросло в цене 96% акций.

Рынок акций РФ в понедельник был закрыт в связи с нерабочим днем. В минувшую пятницу индекс МосБиржи вырос на 0,45% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение в цене обыкновенных акций Газпрома (+0,9%) и Лукойла (+2%). В целом за первую торговую неделю этого года индекс МосБиржи поднялся на 4,6%, а индекс РТС подскочил на 5,7%, показав максимальный недельный прирост за последний год.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих сегодня российских событий стоит отметить намеченное заседание Экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологиям.