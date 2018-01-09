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Индекс РТС может продолжить повышение благодаря внешнему фону


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В начале года на рынке акций наблюдалось оживление, индекс РТС с начала года вырос на 5.7% и закрепился выше уровня 1200 пунктов, что данные технического анализа позволяют трактовать как выход из среднесрочной консолидации.

Улучшению настроя трейдеров способствовал внешний фон – инвесторы на мировых рынках акций также проявляют оптимизм, во многом связанный с ожидаемыми последствиями принятой в США налоговой реформы (кроме того, остается обсуждаемым и пакет мер по увеличению госинвестиций США в инфраструктурные проекты). В пятницу спрос в секторе высоколиквидных бумаг был сконцентрирован в нефтегазовом сегменте – соответствующий отраслевой фондовый индекс, рассчитываемый Московской биржей, повысился на 0.8% против повышения на 0.4% по индексу МосБиржи. Акции Лукойла (LKOH) подорожали на 2.0%, Роснефти (ROSN) – 1.6%. Кроме того, в заметном плюсе закрылись Магнит (MGNT, +1.4%), Северсталь (CHMF, +1.3%), ММК (MAGN, +1.2%).

Во втором эшелоне в пятницу было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Кошуновского ГОКа (KOGK) подорожали на 7.3%, Нижнекамскшины (NKSH) – на 5.4%, МРСК Юга (MRKY) – на 4.3%.

Фондовые индексы США в понедельник закрылись в среднем в небольшом плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским продолжается повышение.

Внешний фон к началу торгов остается сравнительно благоприятным, допуская возможность продолжения повышения по индексу РТС. С позиций технического анализа, после выхода индекса РТС из среднесрочного консолидационного диапазона актуальным сценарием стало заметное движение вверх, однако локальная «перекупленность» (по индикатору RSI) предполагает возможность приостановки роста в краткосрочной перспективе.

В валютной секции возможен некоторый период консолидации вблизи отметки 57.0 по паре доллар-рубль в соответствии с характером торгов на мировом валютном рынке – индекс доллара (DXY) с начала года находится в сравнительно узком диапазоне 91.7 – 92.4. 


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