Потенциал укрепления рубля к доллару ограничен отметкой 56

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,22%, закрывшись на отметке $67,86 на фоне вышедших в пятницу данных по буровой активности от компании Baker Hughes, которые на прошлой неделе показали снижение нефтяных буровых установок в США на пять единиц.

На данный момент локальными поддержками Brent выступают отметки $67,25 и $66,5, сопротивление расположено на $68,25, его проход может приблизить быков к заветной цели $69,50.

Сегодня по окончании торгов будет опубликована статистика по запасам сырой нефти в США от API, которая определит динамику "черного золота" в первой половине торговой сессии среды.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2207,41п., прибавив 0,45%. В текущей ситуации локальная поддержка расположена на уровне 2190п. и основная 2165п., ее проход может вернуть продажи по широкому спектру бумаг. Локальным сопротивлением выступает отметка 2220п. и основным 2294п.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 121500п., основная расположена на уровне 120000п., закрепление под которым может усилить продажи в инструменте. В свою очередь проход сопротивления 123000п. и закрепление над 124000п. даст шансы на ускорение роста в район 128000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,98 по отношению к американскому доллару. На данном этапе сопротивлением в паре выступает уровень 57,50, локальная поддержка расположена на отметке 56,80.

В ближайшее время негативное влияние на курс рубля будут оказывать ожидания очередных ограничений в отношении финансового сектора России со стороны Минфина США, где очередной пакет санкций должен быть озвучен до конца января-начала февраля 2018 года. Также препятствием сильного укрепления национальной валюты будут президентские выборы, в преддверии и после которых потребуются дополнительные расходы на соцпрограммы.

Тем не менее при продолжении положительной динамики на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent имеет шансы вырасти в район $69,50, рубль вполне может протестировать отметку 56.