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Доллар завершает 2017 год капитуляцией в паре с рублем


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль в последнюю пятницу 2017 года ослабляется в парах с иностранными валютами.

Доллар США торгуется по 57,68 руб. (+0,3%). Евро растет серьезнее, на 0,7%, и стоит 69,10 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на выходные дни, вплоть до 9 января, составляют 57,60 руб. за американскую валюту (понижен на 2 копейки) и 68,86 руб. за евро (повышен на 8 копеек). 

Сырьевой сектор продолжает двигаться в своем русле. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $66,46 (+0,45%). Слабость американского доллара позволяет черному золоту дорожать стремительнее, чем это было бы в условиях валютного затишья. 

Последние дни картина в валютном сегменте малоинформативная – рынок тонкий, инвесторы устали от колебаний и ждут Нового года, чтобы взять паузу и успокоить нервы. Доллар США завершает 2017 год капитуляцией в паре с российским рублем. Его ослабление составляет около 6%, и это при том, что евро в паре с рублем показал более 7% прироста. 

Уходящий 2017-й был годом стабильности для рубля. Но совершенно не обязательно, что 2018-й будет на него похож. Если первый квартал не несет в себе видимой угрозы для российской валюты, то более отдаленная перспектива внушает некоторые сомнения в устойчивости рубля.

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