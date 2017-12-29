Доллар завершает 2017 год капитуляцией в паре с рублем

Доллар США торгуется по 57,68 руб. (+0,3%). Евро растет серьезнее, на 0,7%, и стоит 69,10 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на выходные дни, вплоть до 9 января, составляют 57,60 руб. за американскую валюту (понижен на 2 копейки) и 68,86 руб. за евро (повышен на 8 копеек).

Сырьевой сектор продолжает двигаться в своем русле. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $66,46 (+0,45%). Слабость американского доллара позволяет черному золоту дорожать стремительнее, чем это было бы в условиях валютного затишья.

Последние дни картина в валютном сегменте малоинформативная – рынок тонкий, инвесторы устали от колебаний и ждут Нового года, чтобы взять паузу и успокоить нервы. Доллар США завершает 2017 год капитуляцией в паре с российским рублем. Его ослабление составляет около 6%, и это при том, что евро в паре с рублем показал более 7% прироста.

Уходящий 2017-й был годом стабильности для рубля. Но совершенно не обязательно, что 2018-й будет на него похож. Если первый квартал не несет в себе видимой угрозы для российской валюты, то более отдаленная перспектива внушает некоторые сомнения в устойчивости рубля.