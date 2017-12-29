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В ноябре ситуация в экономике РФ ухудшилась, ожидается улучшение


Рынки
Силуэты
Аналитики Sberbank Investment Research
 
Выпуск в базовых секторах в ноябре сократился на 2,1% после роста на 0,5% в октябре (здесь и далее, если не указано иное, имеется в виду сравнение с тем же месяцем 2016 года).

Главной причиной этому стало заметное снижение промышленного производства - на 3,6% относительно ноября 2016 года (в октябре показатель был на том же уровне, что и год назад). В транспортной отрасли выпуск снизился на 0,8% (в октябре - вырос на 6,2%). Рост оборота оптовой торговли замедлился до 3% (против 6,2% в октябре). 

В то же время в ряде отраслей наблюдалось улучшение. Например, в сельском хозяйстве выпуск за ноябрь увеличился на 1,2% после снижения на 2,5% в октябре. Хотя в строительном секторе динамика осталась негативной, в ноябре спад уменьшился до 1,1% против октябрьских 3,1%. Ситуация в розничной торговле изменилась слабо - оборот вырос на 2,7% против 3,1% в предыдущем месяце.

Мы полагаем, что годовая динамика выпуска в базовых отраслях вернется в зону положительных значений уже в декабре. Эффект высокой базы сравнения был одной из важных причин спада в ноябре этого года относительно того же месяца прошлого года, так как тогда выпуск в базовых отраслях увеличился на 2,9%. В декабре прошлого года выпуск сократился на 1,1%. Таким образом, в этом году декабрьский показатель будет выглядеть лучше уже из-за более низкой базы сравнения. 

Подробный анализ структуры промышленного производства показывает, что хуже всего положение дел оказалось в таких крупных сегментах, как добыча полезных ископаемых (снижение на 1%), электроэнергетика и ЖКХ (в сегментах "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" и "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" спад составил соответственно 6,7% и 5,7%), а также металлургия (здесь выпуск упал на 20,6%). В других производственных сегментах отмечается стабильный рост. Вероятнее всего, спад в трех названных первыми сегментах продолжится и в декабре - этому способствуют продление договоренностей с ОПЕК и аномально теплая зима (из-за которой снижается потребность в энергоснабжении). При этом в металлургической отрасли динамика, видимо, улучшится - благодаря оживлению в строительстве.

В общей сложности за октябрь и ноябрь выпуск в базовых отраслях снизился на 0,7% по сравнению с теми же месяцами 2016 года. Даже если в декабре этот показатель будет хорошим, в целом за 4К17 рост будет значительно меньше, чем 2,1% в третьем квартале. Таким образом, предполагается дальнейшее снижение темпов роста ВВП, и все выше шансы, что по итогам года экономика вырастет даже меньше, чем мы ожидаем сейчас (1,6%).

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