Для рынка США 2018 год станет одним из самых позитивных за десять лет

Тем самым индекс 71 раз обновил максимум в этом году, что само по себе является историческим рекордом. Курс доллара понизился по отношению к евро с 1,1896 до 1,1944.

После запуска производства электрического кроссовера Model Y Tesla (TSLA) намерена начать выпуск электропикапов. О соответствующих планах рассказал исполнительный директор компании Илон Маск, который также заявил о желании непременно воплотить в жизнь основные инженерные решения, которые разрабатываются уже на протяжении пяти лет. Успешно проходят испытания нового литий-ионного хранилища в Австралии. Работы по созданию крупнейшего в мире аккумулятора завершились меньше месяца назад, и за это время во всей австралийской энергосистеме случилось два неожиданных падения мощности. Электроэнергия из гигантской батареи начала поступать в электросети юга Австралии всего за 0,14 секунды, что значительно быстрее, чем те же показатели местных ТЭС, работающих на угле. Эти результаты доказывают состоятельность Tesla как энергетической компании. Поскольку крупнейший проект в ее истории наглядно продемонстрировал свою работоспособность, компания начнет получать новые крупные государственные заказы. Это многократно увеличит выручку Tesla и даст дополнительные возможности для выхода из убытков.

Нынешняя пятница, 29 декабря — это последний торговый день года. В течение 2017-го Dow Jones вырос на 25,68%, S&P500 прибавил 20,04%, NASDAQ поднялся на 29,11% — результаты более чем убедительные. В ходе предстоящей сессии мы ожидаем спокойную динамику и падение индекса волатильности VIX ниже 10 пунктов. В отсутствие статданных S&P500 к закрытию прибавит или потеряет в пределах 0,05%.

Желаем нашим читателям и инвесторам отличного нового года и успешных сделок, ведь по прогнозам 2018-й станет одним из самых позитивных за последние десять лет.