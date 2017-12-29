Низкая активность - признак последней торговой сессии года

Поводом к покупкам в наших акциях выступит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов четверга в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,3% и 0,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжили восходящую динамику и к 9.00 мск. прибавляют порядка 0,1%. На торгах в Азии японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite консолидируются у уровней закрытия четверга. При этом динамки рынка энергоносителей, где нефть марки Brent сегодня утром предпринимает попытку возобновления роста и торгуется выше 66,5 доллара за баррель, также поддержит «быков».

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного роста российских индексов в начале торгов, который будет проходить на низких объемах. Это связано с тем, что многие игроки уже учли риски длинных выходных, сократив объемы бумаг в своих портфелях. Более того, многие инвесторы уйдут в отпуск до 9-го января, в связи с чем, первые торговые сессии 2018 года также будут проходить на пониженных оборотах. Возвращаясь же к динамике нашего рынка в рамках последней сессии года, мы не исключаем, что в течение первой половины торгов преобладание покупок сохранится. Этому будет способствовать позитивное открытие в Европе, где основные индексы будут отыгрывать вчерашние потери, а также дальнейший рост «черного золота». Во второй половине дня наши активы, скорее всего, лягут в дрейф у достигнутых значений, чему будет способствовать, как низкая активность игроков, так и нейтральная динамика на заокеанских площадках.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем попыток дальнейшего укрепления рубля. Так, доллар уже в начале дня может вновь попытаться пробить поддержку, расположенную на уровне 57,5 рубля. Однако сил на ее преодоление у «медведей» может не хватить, что также будет связано с низкой активностью игроков. И даже в случае продолжения роста цен на нефть, наиболее вероятен переход американской валюты в консолидацию в районе поддержки.