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Финансовые рынки встречают Новый год спокойно и безмятежно


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 
Плавно, тихо и совершенно спокойно рынок идет к Новому году.

Ни особых треволнений, ни каких-то стремительных непрогнозируемых движений. Позавчерашняя небольшая распродажа акций Apple (AAPL, +0,02%) и ее сателлитов быстро завершилась, и уже на вчерашних торгах они все дружно выросли за исключением самого виновника (Apple), чьи акции остались на месте. И вообще, модный «зебровый» тренд последних недель - один день роста, один  день падения - вчера продолжился. Все, кто упал позавчера - вчера выросли и наоборот. Правда, все эти изменения минимальны, и фактически, все оставшиеся участники рынка просто отбывают номер и пытаются своими действиями оставить рынок на нынешних уровнях. 

Поэтому все индексы очень дружно и синхронно в начале торгов прыгнули на несколько десятых вверх, но потом также дружно занимались ликвидацией последствий этого роста. И даже к концу сессии немного перестарались и загнали индексы в красную зону. Но путем «героического» спурта на закрытие они все же завершили день хоть и в чисто символическом, но плюсе. 

Вот, пожалуй, и все новости биржевой торговли. Комментировать расклад сил на отраслевом уровне сейчас бесполезно, как, впрочем, и выделять отдельные акции. Нынешние движения на рынке чисто символичны. Это очень хорошо продемонстрировали вчера акции ритейлера Macy’s (M), которые во вторник взлетели более чем на 4%, а вчера их уронили точно на такую же величину. Как будто бы «так и было»! 

Ожидания рынка 28 декабря

День сегодня явно не однозначный. С одной стороны, никто ничего уже не желает. И торги идут для галочки. Но несмотря на это, сегодня как обычно по четвергам выходят данные о первичных и повторных заявках на пособие по безработице, а также перенесенные со среды на четверг в связи с празднованием Рождества в прошедший понедельник выход данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Если от первых данных никто ничего особенного не ждет, то выход данных по нефти это всегда событие, которое может всколыхнуть рынки. Правда, пока и американский институт нефти, и аналитики единодушны - запасы должны сократиться, и это, конечно же, должно положительно повлиять на нефтяные котировки. Будем на это надеяться и ждать 19-00 мск, когда эти данные появятся на свет.

А в остальном, прекрасная маркиза… Все хорошо!  Мировые фондовые да и все остальные финансовые рынки встречают Новый год спокойно и достаточно безмятежно. Будем надеяться, что и 2018 год будет таким же.

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