Инфляция в РФ по итогам 2017 года ожидается на уровне 2,6%

Вероятнее всего, помесячная инфляция в декабре составит 0,5%, а за весь 2017 год - 2,6%.

Хотя формально годовая инфляция в декабре начала ускоряться (в конце ноября она составила 2,5%), мы полагаем, что она просто возвращается к нормальной траектории, некоторое время побывав в зоне аномально низких значений.

На наш взгляд, ускорение инфляции связано с ослаблением рубля в 2П17, которое стимулировало рост цен на импортные фрукты и овощи.

Мы полагаем, что в следующем году годовая инфляция будет и далее разгоняться, но все же не превысит официального целевого уровня 4%.