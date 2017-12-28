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Нефть: падения и взлеты неизбежны


Commodities / Рынки
Анна Кокорева
Анна Кокорева
замдиректора аналитического департамента "Альпари"
 
В конце 2017 года на фоне проблем на трубопроводе Forties в Северном море котировки нефти поднялись выше $65 за баррель.

Но в январе трубопровод возобновит работу – этот временный фактор исчезнет и стоимость нефти смеси Brent может немного откатится вниз. 

В целом, для нефти продолжает оставаться актуальным диапазон $55-$70 за баррель. Эти уровни устраивают и покупателей, и продавцов – на рынке есть баланс. Безусловно, не исключены локальные всплески – котировки нефти традиционно бурно реагируют на горячие новости с Ближнего Востока и данные по потреблению нефти в Китае и США. Но возвращения нефти к $80-$100 за баррель ждать не стоит. Многие страны (США, Канада, Бразилия) научились добывать нефть – она перестала быть каким-то уникальным активом, стоимость которого могли контролировать несколько крупнейших игроков.

Испортить ситуацию на рынке могут компании США, цена на нефть WTI почти $60 за баррель, что способствует более активной деятельности сланцевых компаний. На сегодняшний день мы наблюдем постепенное увеличение количества буровых установок, данные по коммерческим запасам нефти не однозначные, тем не менее при дальнейшем росте активности сланцевых добытчиков давление на котировки будет возрастать, что вызовет коррекцию цен.

Во втором полугодии 2018 года давление на нефтяные котировки может возрасти. На наш взгляд, соглашение ОПЕК+ в мае может быть не продлено. Во всяком случае, актуальность его для Саудовской Аравии и России – определяющих игроков на нефтяном рынке – снизится. Вероятно, ряд стран выйдут из соглашения, что снизит его эффективность при дальнейшем продлении. 

В 2017 году оно имело для них смысл из-за проведения IPO Saudi Aramco и предстоящих в России президентских выборов. Но после этих событий крупнейшие игроки нефтяного рынка могут пересмотреть свои позиции в пользу вытеснения с рынка игроков с высокой себестоимостью производства и низкой рентабельностью. Прежде всего – сланцевиков (параллельно при этом может пострадать добыча в Венесуэле и африканских странах). Если так произойдёт, 2018 год цена на нефть смеси Brent может закончить в районе $50 за баррель.

Еще одним фактором негативным для рынка выступают темпы экономического роста Китая, одного из крупнейших потребителей нефти. Снижение ВВП по тогам 2017 года и в последующие периоды также может вызвать коррекцию на рынке.

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