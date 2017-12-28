Индекс РТС снизится на открытии на 0,3%

Однако крупные игроки перед новогодними праздниками воздерживаются от активных спекуляций, поэтому мы не ожидаем интенсивной динамики рынка до конца года.

Американские и европейские фондовые рынки также показывают умеренный рост, индекс Dow Jones в среду прибавил 0,11%, индекс Stoxx Europe 600 вырос 0,1% Дорожают акции компаний, продукты и услуги которых особенно востребованы в праздники. Например, акции Visa Inc (рост на 0,91%), McDonald’s Corporation (0,81%), Caterpillar Inc (0,69%).

Российский рынок акций не отстает от западных «коллег», и в последние дни выглядит неплохо, возможно, настало время для небольшой коррекции вниз. Сегодня мы ожидаем снижения индекса РТС на 0,3%. Курсы доллара и евро упадут до 57,2 и 68,4 руб. соответственно. На динамику вечерних торгов могут повлиять данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 19.00 мск.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги НЛМК и Транснефти (пр.), цены которых пробили локальные уровни сопротивления и продолжают расти.