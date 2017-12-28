Лучше рынка выглядели привилегированные акции Татнефти (TATNP; +2,9%), Северстали об. (CHMF; +2,4%), ИнтерРАО об. (IRAO; +2,2%), Сбербанка об. (SBER; +1,5%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции ЧТПЗ (CHEP) подорожали на 7,5%, Казаньоргсинтеза прив. (KZOSP) – на 6,1%, Мечела прив. (MTLRP) – на 4,3%, Русолово об. (ROLO) – на 3,9%, МРСК Центра (MRKC) – на 3,7%. Новость о продаже своей доле в компании Polymetal группой Ренова (основной владелец Виктор Вексельберг) Кенесу Ракишеву вызвала некоторый подъем капитализации компании (POLY; +3,2%).

Фондовые индексы США закрылись в символическом плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись нейтрально, по азиатским не наблюдается единой тенденции.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС, наметившегося вчера. Данные от Американского институт нефти показали очередное значимое сокращение запасов нефти, что поддерживает цены на нефть марки Brent на высоком уровне (66,6$) в преддверии публикации аналогичных данных от Минэнерго США (19:00 мск). Из значимых корпоративных событий можно выделить заседание совета директоров НК «Роснефть».

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации немногим ниже отметки 58.0 по паре доллар-рубль.