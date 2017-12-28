Люди, в прошлом году дарившие на Новый год биткоин, в этом - склоняются к американским акциям

Звёзды выбирают бумаги США для новогодних подарков, и пока британские транснациональные компании списывают налоговые активы, по-настоящему американские компании, с высокой эффективной налоговой ставкой и/или налоговыми пассивами, уверенно смотрят в будущее.

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P вырос на +0,08% до 2682,62 пункта благодаря росту Facebook, Bristol-Myers Squibb, Marriott International, и индекс Dow 30 вырос на +0,11% до 24774,3 пункта благодаря спросу на McDonald’s, Visa, Caterpillar и American Express.

На момент написания, цена золота увеличивалась до $1292,48 за унцию в ожидании ускорения инфляции в 2018 году. Цена эталонного сорта нефти Брент зафиксировалась около $66,5-$66,7 за баррель после данных API о сильном падении запасов. Доходность 10-летних трежерис снизилась к 2,42% на понимании того, что в отношении бюджета страны в Америке есть консенсус. Пара евро/доллар росла до 1,1929 на репатриации капитала перед выборами в Италии.

Из крупных компаний, мы давно не касались нефтяного сектора, Chevron, Walt Disney, Apple, Amazon. Пока что на международных биржах динамично консолидируется нефтяной сектор развитых стран, испытывающих внезапный приток инвесторов из стран развивающихся. В частности, мы видели накануне, как вышла на более выгодные для покупки уровни, вопреки данным по запасам нефти, постоянно увеличивающая дивиденды уже более 20 лет Chevron Corporation (Nyse: CVX) - это компания с капитализацией около $238,2 млрд, росла на +4,6% в неделю, на +8,6% в месяц. Бумаги Chevron имеют ожидаемую в следующем году дивидендную доходность 3,44%. Возможно, это не повод для покупки, но валовая рентабельность достигает +44,3%. Каждый доллар акционерного капитала приносит чистую прибыль. За полгода ценные бумаги этого бренда выросли на +20,4%.

Бумаги Walt Disney могут получить поддержку на ожиданиях покупки части империи Руперта Мёрдока в крупнейшей сделке медиаиндустрии после того, как новый эпизод «Звёздных войн» под названием «Последний Джедай» собрал более $100 млн в кассах американских кинотеатров за рождественский уикенд, и звезда рэпа Канье Уэст подарил жене и предпринимателю Ким Кардашьян акции крупных международных корпораций, включая Disney (Nyse: DIS) и Adidas (FRA:ADS, OTC: OTCMKTS:ADDYY). По сообщению CNBC, в набор входили также Netflix (Nasdaq: NFLX), Amazon (Nasdaq: AMZN) и Apple (Nasdaq: AAPL). По словам из Instagram Ким Кардашьян, она получила права на 920 бумаг Walt Disney и на примерно 995 акций Adidas. Похоже, что Кардашьян нравятся подарки, поэтому она поставила alert «лучший муж» на публикации истории в Instagram. Накануне звёздную серию рекордов международных ценных бумаг поддержал президент Дональд Трамп заявлением в Twitter о том, что фондовый рынок США расположен к очередному году роста. Возможно, что среди растущих компаний после этого закрепится и Facebook.

Онлайн-магазин Amazon.com Incorporated – одно из самых перспективных имён на бирже, имеет крупную капитализацию $569,7 млрд, стоимость предприятия к выручке 3,61, при цене к будущей прибыли 147,2. Выручка компании за год достигает $161,15 млрд, рентабельность акционерного капитала +9,07%. Операционный денежный поток $16,25 млрд, при долге к акционерному капиталу только 1,75 к 1.

Из макроэкономики, в четверг выходят данные по безработице и запасам нефти в Америке, а также чикагский индекс деловой активности. Крупные компании из Великобритании говорят о том, что им придётся списывать налоговые активы в убыток после снижения налогов в США, благотворного для основной части внутренней экономики и фондовой биржи Соединённых Штатов. В частности, Royal Dutch Shell намерена списать $2,5 млрд, Barclays около $1,34 млрд, и говорят, что огромные списания предполагаются в Citigroup.

Медицинский регулятор FDA продолжит в 2018 году кампанию по отзыву около 80% еды из американских магазинов из-за ужесточения требований к продуктам питания. Всего, кампания займёт 10 месяцев, но комиссионеры уверены в необходимости перемен к лучшему в следующем году.

Производителю электроники Apple (Nasdaq: AAPL) светит выступить ответчиком по сотням возможных исков после новости о том, что компания замедляет iPhone обновлениями, корректирует энергопотребление во избежание выключения устройства. Сообщения продолжают волну, пущенную со слушаний в Сенате, когда один из законодателей выразил недовольство большим числом вынужденных обновлений несколько лет назад. Это ещё раз подчёркивает устойчивость американской системы, её традиционализм и уважение к голосам наиболее состоятельных и авторитетных потребителей и инвесторов. Покупая бумаги Apple, трейдеры могут поддержать производителя одних из самых качественных смартфонов, планшетов и ноутбуков во всём мире.

2017 год выдался лучшим за последнее время для бумаг крупных транснациональных компаний. До такой степени, что люди, в прошлом году дарившие на Новый год биткойн, в этом склоняются к американским акциям. Когда-нибудь они будут дарить и сами купят и российские ценные бумаги. Но пока больше многообещающих возможностей рисуется в 2018 году на всемирно известных и быстро развивающихся биржевых площадках зарубежных стран.