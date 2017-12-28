Близость экспирации по фьючерсному контракту Brent поддержит нефтяные котировки

На данном этапе игроки предпочитают спокойно завершить 2017 год, а новые идеи и драйверы для фондовых рынков появятся уже в новом 2018 году.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,65%, закрывшись на отметке $66,30 после бурного роста накануне.

Вышедшие данные от API показали снижение запасов сырой нефти в США на 6 миллионов баррелей, что оказалось лучше прогноза, где аналитики ждали снижения на 3,9 миллиона баррелей, в то же время запасы бензина прибавили 3.1 миллиона баррелей в сутки. Сегодня рынки будут ждать основной статистики от Минэнерго США.

На данный момент локальными поддержками Brent выступают отметки $66 и $65,5, сопротивление расположено на $67, проход которого откроет дорогу к уровню $69,50. В свою очередь поддержку "быкам" может оказать близость экспирации по фьчерсным контрактам на "черное золото", которая, как правило, проходит в направлении основного движения и где новый контракт обычно сближается со старым незадолго до его окончания.

Индекс Мосбиржи вчера закрылся на отметке 2106,17п., прибавив 0,44%. В текущей ситуации индикатор консолидируется в рамках диапазона 2083п.-2110п., выход за границы которого даст ход инструменту от 30 до 50 пунктов по направлению движения.

В текущей ситуации поддержкой во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему выступает отметка 115200п., проход которой снова может вернуть продажи в инструмент. Сопротивление расположено на уровне 116000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии снизился на 0,1%, закрывшись на отметке 57,74 за один американский доллар на фоне отступивших от своих максимальных значений нефтяных котировок и последнего в уходящем году аукциона облигаций федерального займа, где Минфину вместо планируемых 35 млрд. удалось привлечь 32.4 млрд.

На данном этапе сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 58, локальная поддержка все так же расположена на отметке 57,50.