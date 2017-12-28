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Близость экспирации по фьючерсному контракту Brent поддержит нефтяные котировки


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
Американские индексы вторую торговую сессию продемонстрировали нейтральную динамику, закрывшись вблизи нулевых отметок, открывшиеся после рождественских праздников европейские биржевые площадки также по итогам среды не показали каких-либо значимых результатов.

На данном этапе игроки предпочитают спокойно завершить 2017 год, а новые идеи и драйверы для фондовых рынков появятся уже в новом 2018 году.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,65%, закрывшись на отметке $66,30 после бурного роста накануне.

Вышедшие данные от API показали снижение запасов сырой нефти в США на 6 миллионов баррелей, что оказалось лучше прогноза, где аналитики ждали снижения на 3,9 миллиона баррелей, в то же время запасы бензина прибавили 3.1 миллиона баррелей в сутки. Сегодня рынки будут ждать основной статистики от Минэнерго США.

На данный момент локальными поддержками Brent выступают отметки $66 и $65,5, сопротивление расположено на $67, проход которого откроет дорогу к уровню $69,50. В свою очередь поддержку "быкам" может оказать близость экспирации по фьчерсным контрактам на "черное золото", которая, как правило, проходит в направлении основного движения и где новый контракт обычно сближается со старым незадолго до его окончания.

Индекс Мосбиржи вчера закрылся на отметке 2106,17п., прибавив 0,44%. В текущей ситуации индикатор консолидируется в рамках диапазона 2083п.-2110п., выход за границы которого даст ход инструменту от 30 до 50 пунктов по направлению движения.

В текущей ситуации поддержкой во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему выступает отметка 115200п., проход которой снова может вернуть продажи в инструмент. Сопротивление расположено на уровне 116000п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии снизился на 0,1%, закрывшись на отметке 57,74 за один американский доллар на фоне отступивших от своих максимальных значений нефтяных котировок и последнего в уходящем году аукциона облигаций федерального займа, где Минфину вместо планируемых 35 млрд. удалось привлечь 32.4 млрд.

На данном этапе сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступает уровень 58, локальная поддержка все так же расположена на отметке 57,50.

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