Предновогодний фон умеренно позитивен, но слабо насыщен

Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $66,5 за баррель в преддверии экспирации и перетока торговой активности в следующий мартовский контракт, находясь в ожидании публикации данных отраслевой статистики Минэнерго США по запасам и производству «черного золота» в США.

Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 2105 пунктов по индексу МосБиржи, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индикатора вблизи достигнутых уровней с попытками предновогоднего роста при пониженной активности участников рынка.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду не показали единой динамики при оборотах торгов на 40% ниже среднемесячных. Британский фондовый индекс FTSE 100 прибавил 0,37%, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение акций компаний из сектора «Материалы» BHP Billiton (+1,5%), Rio Tinto (+1,4%), Glencore (+2,1%). В составе французского индекса CAC (+0,08%) повышением выделились акции нефтесервисной компании TechnipFMC (+1,4%) и ритейлера Carrefour (+1,1%). Немецкий DAX (-0,02%) просел на фоне понижения в цене акций банков Deutsche Bank (-1,5%) и Commerzbank (-0,7%).

Фондовый рынок США в среду слегка прибавил. Индекс "голубых фишек" Dow Jones вырос на 0,11%, а наибольшее положительное влияние на него оказало повышение акций McDonald's (+0,8%) и Caterpillar (+0,7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ повысился на 0,04%. Индекс "широкого рынка" S&P500 (+0,08%) тоже прибавил при оборотах торгов на 35% ниже среднемесячных. При этом ростом в его отраслевом спектре отметился индекс сектора ЖКХ (+0,4%), в котором выросло в цене 82% акций.

Рынок акций РФ в среду вырос. Индекс МосБиржи повысился на 0,44% при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных, а наибольшее позитивное влияние на него оказало повышение в цене акций Сбербанка (+1,5%) и Новатэка (+1,2%). Сдержало рост индекса МосБиржи снижение акций АФК «Система» (-6,8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+0,34%) вырос чуть меньше индекса МосБиржи из-за ослабления позиций рубля к доллару США.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Среди предстоящих российских событий, способных оказать влияние на настроение инвесторов, сегодня стоит выделить ожидающуюся публикацию данных по деловой активности в производственном секторе РФ.