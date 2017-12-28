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Рубль: приближение новогодних праздников остановит "быков"


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В среду, 27 декабря, торги по курсу рубля завершились снижением.

Курс доллара повысился на 0,22%, до 57,74 руб., курс евро – на 0,46%, до 68,68 руб. 

С открытия торгов рубль перешел в наступление и обновил максимумы против иностранных валют. На фоне роста нефтяных котировок курс доллара снизился до 57,38 руб., курс евро – до 68,17 руб. Рубль не смог удержать прибыль. Приближение длительных праздничных выходных заставило покупателей евро и доллара проявить активность на этих уровнях. 

Доллар подорожал до 57,94 руб. частично восстановив потери за последние два торговых дня. Пара евро/рубль прошла в 2 раза больше из-за роста курса евро на валютном рынке форекс. Курс евро вернулся к уровню 68,89 руб. 

В четверг, 28 декабря, цена на нефть упала до $65,99 (-0,57%). На нефтяном рынке началась нисходящая коррекция. На дневном периоде по доллару сформировался «бычий» сигнал, по нефти – «медвежий» сигнал.  Курс доллара отскочил от поддержки 57,55 руб.

За дешевеющей нефтью рубль продолжит сдавать завоёванные позиции. К закрытию дня ожидается укрепление доллара до 58,20 руб., евро – до 69,12 руб.

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