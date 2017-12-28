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Нефть не желает отступать


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Нефть остается у многомесячных пиков к четвергу.

Баррель североморского сорта Brent стоит утром $66,11 при максимуме декабря на $66,54. Рынок сырья явно не желает входить в новый год в состоянии коррекции.

Вчерашние данные от Американского института нефти показали, что сформированный тренд уже шесть недель остается в силе. Запасы черного золота упали вдвое больше прогнозов, на 6 млн баррелей против ожидания снижения на 3,75 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились значительно, на 3,1 млн баррелей, запасы дистиллятов расширились на 2,8 млн баррелей. Сегодня свет увидят аналогичные отчеты от Минэнерго США. Средний прогноз, озвученный Bloomberg, не исключает, что запасы нефти за неделю к 22 декабря сократились на 3,9 млн баррелей после провала неделей прежде на 6,5 млн баррелей. 

Из-за ливийских новостей о взрыве на трубопроводе рынок так и не отыграл в полной мере информацию о готовности вернуться эксплуатацию нефтепровода Forties. Два-три доллара из цены барреля - это премия за этот риск, и ее хорошо бы снять уже в ближайшее время. Однако «тонкий» рынок и низкие уровни ликвидности делают свое дело - котировки двигаются туда, куда их проще сместить. 

Сегодняшняя сессия для барреля Brent может состояться в границах $65,50-$66,45. Если статистика от Минэнерго совпадет с ожиданиями, у инвесторов в моменте не останется весомых поводов для покупки. 

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