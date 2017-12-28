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Цены на нефть почти достигли 2,5-летних максимумов, сложно ждать обвала на рынке РФ


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Цэрих Кэпитал Менеджмент"
 
Вчера индекс ММВБ вырос на 0,43%. На этой неделе цены на нефть почти достигли своих 2,5-летних максимумов – сложно ждать в этот момент обвала на российском рынке акций.

На индексе ММВБ есть поддержка 2090-2100, на дневных графиках акций компаний «Роснефть» и «ВТБ» есть «бычьи расхождения». Динамику «лучше рынка» вчера показали акции ВТБ – в ноябре чистая прибыль банка по МСФО увеличилась на 5,3% (год от году). Конечно, по акциям ВТБ есть определенные риски – что в 2018 году продолжится стагнация банковской маржи, что возникнут трудности при объединении с ВТБ-24, что ЦБ слишком активно начнет бороться с образованием «пузыря» на ипотечном рынке... Но сейчас мы говорим исключительно о том, что понижающийся тренд в январе может смениться на повышающийся. 

Фондовый рынок США мало изменился по итогам торгов среды. Рост технологического сектора компенсировал падение энергетических компаний и поспособствовал тому, чтобы главные биржевые индексы продемонстрировали практически плоскую динамику. Секторальный субиндекс  S&P 500 Information Technology завершил торги повышением на 0,16%. Таким образом, закончился период падения индекса технологических компаний, продолжавшийся в течение пяти дней и ставший самым длинным периодом падения после апреля. Сильнее всех росту индекса поспособствовали акции Facebook (+0,93%) и Visa (+0,91%).

«На наш взгляд, рынок не ведет себя так, как это бывает во время перехода лидерства, так что, по нашему мнению, декабрьские метания – не больше, чем временное явление. В 2018 году лидерство вернется прежним секторам и сохранится на какое-то время, – говорит президент ICON Funds Крейг Каллаган. – Например, технологический сектор стал лидером роста, но мы не считаем, что он переоценен». 

Индекс акций домостроительных компаний PHLX Housing Sector вырос по результатам торгов среды на 0,06%. Согласно опубликованным показателям за ноябрь, количество контрактов на покупку домов, ранее находившихся в собственности, выросло в ноябре. Это был еще один признак вероятного оживления на рынке жилья. Акции Tesla по итогам торгов продемонстрировали падение на 1,78%. Брокерская компания Key Banc понизила прогноз по производству автомобилей Model 3 в четвертом квартале до 5000 штук с 15000.

Среди экономических показателей по США, которые будут опубликованы сегодня, главной новостью будет недельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице. В последние несколько месяцев этот показатель находится около минимальных значений за всё время текущего поколения, за исключением нескольких случайных отклонений во время ураганов Харви и Ирма.

Выхода важных отчетов по прибыли от американских компаний в четверг не ожидается. Большинство аналитиков-стратегов придерживаются оптимистичных прогнозов на 2018 год и ожидают сильного роста фондового рынка, по данным The Street. «Что касается прогнозов на 2018 год, мы сохраняем бычий настрой», – сказал CEO Argus Research Джон Ид, отметив благоприятную обстановку для инвестирования в фондовый рынок, в том числе низкие процентные ставки и сильный рост прибыли компаний.

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