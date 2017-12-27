ВТБ фундаментально недооценен, цель - 0,07 руб на горизонте 12 месяцев

Активы увеличились на 2,8% за счет роста объемов кредитования физлиц и денежных средств, используемых в операциях репо. К сильным сторонам банка можно отнести баланс депозитов и кредитов, низкий уровень просрочки (6,1%), который сокращается. Снижение ставки по депозитам не вызвало оттока вкладчиков, напротив, в результате продолжающегося процесса расчистки банковской системы и вывода из нее проблемных банков, объем депозитов физлиц поднялся на 14%, и я не ожидаю их оттока.

На фоне низкой торговой активности бумаги ВТБ сегодня в лидерах роста. Но, на мой взгляд, этому способствует не только отчетность, но и техническая картина, а также фундаментальная недооцененность данной акции.

Банк остается фундаментально недооцененным при отсутствии системных рисков. Без учета привилегированных акций отношение рыночной капитализации к собственному капиталу у ВТБ равно 0,41. Таким образом, на сегодня это самый дешевый из публичных российских банков. По показателю Р/Е на 2017 год кредитор тоже в лидерах: он оценен в 5,8 против среднего по аналогичным банкам значения 7,2. Цель по акции ВТБ — 0,07 руб. на горизонте 12 мес.



