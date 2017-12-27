FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ВТБ фундаментально недооценен, цель - 0,07 руб на горизонте 12 месяцев


Рынки
Георгий Ващенко
Георгий Ващенко
начальник управления ИК "Фридом Финанс"
 
Банк ВТБ отчитался за 11 месяцев по МСФО. Его прибыль повысилась на 117% в сопоставлении год к году и составила 98,8 млрд руб.

Активы увеличились на 2,8% за счет роста объемов кредитования физлиц и денежных средств, используемых в операциях репо. К сильным сторонам банка можно отнести баланс депозитов и кредитов, низкий уровень просрочки (6,1%), который сокращается. Снижение ставки по депозитам не вызвало оттока вкладчиков, напротив, в результате продолжающегося процесса расчистки банковской системы и вывода из нее проблемных банков, объем депозитов физлиц поднялся на 14%, и я не ожидаю их оттока. 

На фоне низкой торговой активности бумаги ВТБ сегодня в лидерах роста. Но, на мой взгляд, этому способствует не только отчетность, но и техническая картина, а также фундаментальная недооцененность данной акции. 

Банк остается фундаментально недооцененным при отсутствии системных рисков. Без учета привилегированных акций отношение рыночной капитализации к собственному капиталу у ВТБ равно 0,41. Таким образом, на сегодня это самый дешевый из публичных российских банков. По показателю Р/Е на 2017 год кредитор тоже в лидерах: он оценен в 5,8 против среднего по аналогичным банкам значения 7,2. Цель по акции ВТБ — 0,07 руб. на горизонте 12 мес.   


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ