Сильного движения на рынке США ждать не стоит - S&P 500 закроется на уровне 2681 п

Индекс NASDAQ пострадал сильнее других на фоне падения курса акций Apple и ее поставщиков. Между тем скачок нефтяных цен поддержал рост энергетического сектора, а котировки ритейлеров двигались вверх благодаря данным о сильных результатах предрождественских распродаж.

Tesla объявила о планах после выпуска спортивного джипа Model Y наладить производство пикапа на электрической тяге. Создание электропикапа усилит конкуренцию между Ford, General Motors и Tesla, поскольку последняя претендует на долю рынка обеих компаний. Судя по модели грузовика Semi, Tesla может превзойти старейшие компании США в создании любимых автомобилей американцев. Каждый пикап приносит Ford и GM приблизительно от $7 до $10 тыс. прибыли, так что для Tesla выпуск электромобиля этого класса может стать тем драйвером, который выведет компанию на безубыточность.

За последние две торговые сессии — 22 и 26 декабря объем торгов на американской бирже сократился на 15%. Это неудивительно, поскольку многие компании предоставляют своим сотрудникам четырехдневный отпуск между Рождеством и Новым годом. Также часть трейдеров и инвесторов принципиально не переносят свои позиции на праздники, чтобы обезопасить себя от падения, подобного случившемуся в начале 2016 года из-за проблем в Китае.

Отыгрываться будут отдельные новости (например, подробности о технических характеристиках электропикапа Tesla) и макроэкономическая статистика.

Сегодня выйдет декабрьский индекс потребительского доверия, который, как мы ожидаем, повысится по сравнению с уровнем прошлого месяца и достигнет 130 пунктов. Основанием для такого прогноза служат принятие налоговой реформы и результаты праздничных продаж ведущих ритейлеров. Однако сильного движения фондовых площадок на этой статистике ждать не стоит, и S&P 500 закроется на уровне 2681 пунктов.