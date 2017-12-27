FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Инвесторы закладывают повышенную военную премию в нефтяные котировки


Commodities / Рынки
Роман Ткачук
Роман Ткачук
старший аналитик "Альпари"
 
Вчера вечером котировки Brent поднимались до $67. Это максимум за 2,5 года (к сведению - в мае 2015 года курс доллар/рубль был на уровне 52).

Поводом к росту стало сообщение о взрыве на нефтепроводе в Ливии, через который осуществляются поставки “чёрного золота” в терминалы порта Эс-Сидр. Для восстановления нефтепровода потребуется много времени. По сообщениям ведущих международных СМИ, похоже, взрыв был осуществлён международными террористами. Ливийская национальная нефтяная компания изменила маршруты транспортировки с месторождений нефти внутри страны, но в любом случае, поставки могут снизиться на 90 тысяч баррелей в сутки.

На самом деле, снижение добычи Ливии на 90 тысяч баррелей в сутки – это лишь капля в море. Это около 10% от добычи в Ливии и 0,09% от мировой добычи. Возможно, инвесторов тревожит общее обострение ситуации в Ливии – это может быть звеном цепи общего роста напряжённости на Ближнем Востоке, инвесторы закладывают повышенную военную премию в нефтяные котировки.

Кроме того, представитель Саудовской Аравии заявил, что Саудовская Аравия ожидает рост нефтяных доходов на 80% в ближайшие 5 лет. Судя по всему, инвесторы держали палец на кнопке покупки нефти – и получили удобный повод.

Если ситуация успокоится, котировки Brent откатятся к $65 за баррель. Сегодня стоит обратить внимание на данные по запасам нефти в США от API, а завтра – на официальные цифры от Минэнерго.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ