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Заявленные покупки валюты Минфином будут ограничивать укрепление рубля в 2018 г


Рынки / Валюта
Татьяна Евдокимова
Татьяна Евдокимова
аналитик Nordea Bank
 
Рубль заканчивает год на весьма уверенных уровнях на фоне новых максимумов на нефтяном рынке (66.7 USD/bbl).

Предстоящее сегодня размещение ОФЗ и завтрашняя уплата налога на прибыль являются источником дополнительного спроса на рубли.

Накануне министр финансов анонсировал объемы покупок валюты на следующий год. При среднегодовой цене нефти в 60 USD/bbl покупки составят 46 млрд. долл. в течение года, что близко к нашим собственным оценкам в 40 млрд. долл. Данный инструмент будет ограничивать укрепление рубля в следующем году. При этом рубль продолжит двигаться в общем тренде валют развивающихся стран. Ориентиром на конец 2018 года в паре с долларом выступает отметка 61. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 57-57.8.

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки стабилизировались на отметках 7.25-7.65%. Совокупный объем ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ оценивается в ~4.3 трлн. руб. Завтра компаниям предстоит уплатить последний налог текущего периода – налог на прибыль ~200 млрд. руб. Учитывая ситуацию с рублевой ликвидностью, ставки будут тяготеть к нижней границе обозначенного диапазона. Сегодня в фокусе размещение ОФЗ на 35 млрд.руб.

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