От спроса на бриллианты, электронику, мебель и ботов вырастут Tiffany, Walmart, HD, IBM

Фондовая биржа США снизилась в первый день торгов после католического Рождества. К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P упал на 0,11% до 2680,5 пункта, и индекс Dow 30 на 0,03% до 24746,21 пункта на страхе перед возможными чёрными лебедями нового года. Тем не менее в ближайшее время мы не исключаем роста ценных бумаг Tiffany, Walmart, Home Depot, Oracle и IBM.

На момент написания, цена золота увеличивалась до $1282,42 за унцию в атмосфере неопределённости. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $66,68 за баррель на опасениях за американскую систему подачи нефти. Доходность 10-летних трежерис держалась около 2,47% после принятия плана по снижению налоговых доходов бюджета США. Пара евро/доллар росла до 1,1882 перед выборами в Италии.

Спрос на биткоин, снова превысивший 16,4 тысячи долларов, - один из виновников снижения международного рынка. Тем не менее наши управляющие не спешат предлагать подобные инвестиции розничным инвесторам и стремятся сами держаться от них подальше, выбирая момент для того, чтобы зашортить эту и часть других криптовалют. В США полно компаний, которые разрабатывают технологию блокчейн, и бумаги которых могут получить поддержку на фондовой бирже и вырасти на +14%-+17% в год. Среди них, и биотех Riot Blockchain, недавно купивший долю в криптобирже, и, естественно, киты мирового рынка IT, такие как стабильная компания IBM со 106-летней историей, а также Microsoft и Oracle. Все три постепенно переходят на open source, на облачные технологии, с собой в облако переместят блокчейны финансовых учреждений, таких как UBS, Barclays, Mizuho, и так же постепенно они получат поддержку инвесторов.

На мировом фондовом рынке сейчас самое время делать закупки в ответ на рост розничных продаж в предпраздничный период, итоги которого подводят в Америке. Может быть, Apple немного "сдулся", и, наоборот, Boeing улетел слишком высоко вверх, но такие компании, как Walmart, Target, Macy's, предлагающие инвесторам стабильную дивидендную доходность и прозрачность капитальных вложений, смотрятся комплиментарно по отношению к Дикси, проводящей делистинг на МосБирже.

Со временем американский ритейл поставит себе на службу технологию блокчейн, что позволит легче искать вещи на полках и заменить кассиров, резко ускорив работу с большими данными. В дополнение к этому, по данным Mastercard SpendingPulse, онлайн-ритейл в США в праздничный сезон с 1 ноября по 24 декабря вырос на +18,1% в год. Помимо этого общие розничные продажи в праздничный сезон увеличились на +4,9% в год, что стало самым сильным ростом с 2011 года. Продажи электроники и бытовой техники подскочили на +7,5% в год (самый сильный рост за 10 лет), продажи мебели повысились на +5,1% в год, продажи ювелирной продукции выросли на +5,9% в год. Продажи - двигатель биржи, поэтому растут банки, увеличиваются в цене акции Home Depot (Nyse: HD), Best Buy (Nyse: BBY) и Tiffany (Nyse: TIF).

Не меньшей популярностью пользовались во вторник компании, ориентированные на блокчейн, такие как Wal-Mart Stores Inc, Oracle, IBM.

Ритейлер Walmart (Nyse: WMT) - это компания с капитализацией $293,3 млрд, с ожидаемой дивидендной доходностью +2,08%. Валовая рентабельность достигает +25,6%. Каждый доллар акционерного капитала приносит 15,1 цента чистой прибыли. Это по-настоящему мировая компания с 2300000 сотрудников. За полгода ценные бумаги этого бренда выросли на +30,46%. Эксперименты с внедрением ботов вместо кассиров вызовут ажиотаж вокруг походов в магазины, работающие по традиционной модели.

Производитель компьютерной техники и арендодатель 60 крупнейших дата-центров по всему миру International Business Machines Corp. (Nyse: IBM) имеет крупную капитализацию $141,49 млрд., стоимость предприятия к выручке 2,25 и EV/EBITDA 10,46, при цене к будущей прибыли 10,98 при средних по индексу около 19-20. Выручка компании за год достигает $78,37 млрд, рентабельность акционерного капитала 61,31%. Операционный денежный поток $14,84 млрд, при обязательствах по долговым ценным бумагам к акционерному капиталу только 2,3 к одному. В 2018 календарном году у компании впервые за долгое время может вырасти выручка.

Разработчик программного обеспечения, меняющего мир ERP, Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) - это компания с капитализацией 195-198 млрд долларов, отличается операционной рентабельностью +33-+36%. Валовая рентабельность - +78,8%. Oracle Corporation имеет высокий и устойчивый уровень EBITDA $15,14 млрд. Каждый доллар акционерного капитала приносит 18,3 цента чистой прибыли. Это по-настоящему мировая компания со 138000 сотрудников. За полгода ценные бумаги этого бренда упали на 6,54%. В октябре Oracle анонсировала запуск Oracle Blockchain Cloud Service, которая резко увеличивает мощность облачных вычислений.

Также нужно упомянуть о SAP SE, которая тестирует блокчейн в облаке ERP. В конце ноября Microsoft расширила возможности для развёртывания блокчейна в облаке Azure. У Visa не остаётся другого выхода, кроме как внедрять блокчейн в платёжную систему. Рынок блокчейна, который к 2022 году (по прогнозу Bloomberg) может вырасти до $7,7 млрд с $242 млн в прошлом году, станет мощным фактором поддержки фондовой биржи в 2018-м.

Из потенциальных чёрных лебедей нового года инвесторы боялись взрыва мыльного пузыря криптовалют, усиления напряжённости американо-российских отношений, роспуска итальянского парламента, динамики госдолга США. Сегодня из макроэкономических показателей выйдут индекс потребительского доверия CB (прогноз 128,2 против предыдущих 129,5), данные о незавершённых сделках по продажам жилья (прогноз -0,4% в месяц после роста на +3,5% в предшествующем месяце).