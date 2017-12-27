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Денежный рынок: налоги заплачены


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа вчера повысилась до 6.53% (+6 бп относительно пятницы), хотя к закрытию ставка опустилась до 6.28%.

Движения более длинных кросс-валютных ставок ограничивались узким диапазоном. Наклон кривой NDF уменьшился: 3-месячная ставка выросла еще на 5 бп (до 6.47%), в то время как длинные ставки снизились на 4–6 бп. На кривых кросс-валютных и процентных свопов волатильность была ниже – ставки выросли в среднем на 2–3 бп. После кратковременного роста в понедельник, связанного с уплатой налогов, рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ снизились примерно на 60 бп (до 7.0–7.1%). Ставка RUONIA, в понедельник поднявшаяся до 7.84% (+30 бп), вчера, как мы полагаем, также опустилась ниже.

Банки во вторник восстановили баланс своих корсчетов в ЦБ до 2.4 трлн руб. (+644 млрд руб.). В связи с временным сокращением профицита ликвидности в банковской системе спрос на аукционе недельных депозитов при лимите 2.43 трлн руб. составил всего 1.12 трлн руб. (−420 млрд руб. по сравнению с предыдущим аукционом). Средневзвешенная ставка, как и неделю назад, сложилась на уровне 7.72%. Плюс к этому Банк России провел аукцион четвертого транша своих купонных облигаций с погашением в середине марта, продав в общей сложности 14.4 млрд руб. бумаг (из предложенных 166 млрд руб.). Между тем объем привлечения в рамках однодневного репо с Федеральным казначейством увеличился до 222 млрд руб. против 4 млрд руб. в понедельник.

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