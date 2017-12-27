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Предновогоднее укрепление рубля будет давить на бумаги экспортеров


Рынки
Андрей Кочетков
Андрей Кочетков
аналитик компании "Открытие Брокер"
 
Российский рынок возобновил сползание вниз на фоне отсутствия позитивных идей.

К тому же перед новогодними праздниками некоторые инвесторы решили подстраховаться на случай сюрпризов из США, где обещали новые ограничения для РФ в начале года. Если же говорить о ситуации за год, то цифры движения капитала в российских фондах говорят об оттоке около $900 млн за год, что превышает суммарный чистый приток в 2016 году. Разочарований на рынке было достаточно, поэтому не стоит удивляться столь слабому результату. Во вторник на бумаги экспортёров серьёзное давление оказывал укрепляющийся рубль: «Газпром» (-0,58%), «ЛУКОЙЛ» (-0,96%), «Роснефть» (-0,49%), ГМК «Норникель» (-0,24%), «ММК» (-1,27%), «Северсталь» (-0,74%). Особняком стояли акции НЛМК, которые подорожали на 1,54%. Акционеры компании одобрили выплату 5,13 рубля на акцию в качестве дивидендов за III квартал. После двух дней бурного роста корректировались и бумаги АФК «Система» на 3,27%. Ссреди лидеров роста и падения также оказались: «Мечел» (+4,78%), ап «Мечел» (+1,3%), «ПИК» (+1,27%), ТМК (+1,06%), а также «МРСК Центра» (-5,68%), «Интер РАО» (-2,61%), ОГК-2 (-2,37%), «Россети» (-1,89%). Концовка года у российских бумаг явно не удалась, но ещё может случиться предновогодний отскок. Пока торги идут на крайне низких объёмах, которые преимущественно обеспечивают внутренние инвесторы.

Гораздо больше активности наблюдается на валютном рынке, где поток новостей не ослабевает. Во-первых, во вторник нефть преодолевала отметку $67 за баррель Brent. Опыт работы на финансовом рынке подсказывает, что «ралли» нефти в конце года случается даже чаще, чем «ралли» на фондовых рынках. Однако в сложившейся ситуации рубль также поддерживает налоговый период вкупе с отсутствием внешних спекулянтов. Соответственно, повышенное предложение валюты позволяет преодолеть негативные сигналы для рубля из Минфина. Согласно бюджетному правилу, по словам министра А. Силуанова, в будущем году на покупку валюты может быть направлено до 2 трлн рублей, если средняя цена нефти Urals составит $54-55. Если же она поднимется до $60, то на закупку отправят уже 2,8 трлн рублей. К слову говоря, в конце 2017 года Urals уже торгуется около $66 за баррель. Впрочем, сам Минфин обеспечит отечественной валюте локальную поддержку, так как в среду планирует провести последнее в текущем году размещение ОФЗ на сумму до 35 млрд рублей. В целом за последний месяц рубль показал весьма существенную волатильность, успев приблизиться к границам как нашего пессимистичного, так и оптимистичного прогнозов в диапазоне 57-60 за доллар. К концу недели можно ожидать усиления давления на рубль, хотя дорогая нефть будет сдерживать любые негативные проявления.

Российский рынок может начать торги с небольшого роста. Факт нефти выше $66 за баррель сложно игнорировать. Между тем, укрепление рубля будет давить на бумаги экспортёров, тем более, что в среду Минфин проводит последнее в текущем году размещение ОФЗ. В остальном, пока внешние инвесторы не балуют российский рынок большими покупками.

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