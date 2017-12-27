Коррекция на рынке энергоносителей в середине дня может стимулировать покупки в долларе

Основным поводом к покупкам станет существенный рост рынка энергоносителей, где во вторник после нашего закрытия нефть марки Brent поднялась в район 66,7 доллара за баррель. Поводом к росту цен на «черное золото» стала информации о подрыве нефтепровода в Ливии, что в очередной раз показало нестабильность ситуации с поставками углеводородов из этой страны. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших активов. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 потеряли в пределах 0,1%.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленное движение: японский Nikkei225 подтягивается на 0,1%, китайский Shanghai Composite отступает на 0,5%.

На наш взгляд, уверенный рост цен на нефть, продемонстрированный днем ранее, позволит «быкам» на нашем рынке перехватить инициативу, вновь отыграть уровень 2100 пунктов и закрепиться над ним. С открытия Европы мы вряд ли увидим какие-то существенные изменения в настроениях наших игроков – скорее всего, после длинных выходных индексы Старого Света лягут в дрейф у текущих значений, чему также будет способствовать отсутствие важной макроэкономической статистики.

При этом мы не исключаем, что на рынке энергоносителей в середине дня может пройти волна коррекции. Фактически подрыв нефтепровода является краткосрочным фактором и не окажет сильного влияния на поставки из Ливии – сокращение может составить порядка 70 – 100 тыс. баррелей на горизонте нескольких недель. При этом рост цен на нефть может стимулировать операции по хеджированию американских сланцевых производителей и рост их добычи, что является негативным фактором в среднесрочной перспективе.

Учитывая это, игроки могут начать фиксировать прибыль по спекулятивным «шортам», что приведет к компенсации части роста «черного золота» и может негативно сказаться на наших активах. Во второй половине торгов внимание игроков переключится на ситуацию в США, где сегодня основным фактором может стать статистика по индексу потребительского доверия.

На валютной секции Московской биржи, на фоне роста рынка энергоносителей, мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Дополнительным фактором станет сегодняшнее размещение ОФЗ, что увеличит спрос на рублевую ликвидность. В результате уже в начале торгов доллар может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57,5 рубля. Однако для пробоя этой отметки сил вряд ли хватит – ушла поддержка рубля со стороны налогового периода, что снижает объем предложения иностранной валюты на рынке, а значит «медведям» будет сложно удержать инициативу в своих руках. Более того, коррекция на рынке энергоносителей в середине дня может стимулировать покупки в долларе и позволит ему отыграть часть потерь.