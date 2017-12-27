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Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС


Рынки
Манжос Виталий, ИГ 'Норд-Капитал'
Виталий Манжос
старший риск-менеджер ИК "Норд Капитал"
 
Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением порядка 0,2-0,3% по индексу МосБиржи, в диапазоне 2100-2105 п.

Ближайшими поддержками останутся уровни 2090, 2080 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2115, 2140 п.

После умеренно позитивного старта торгов вероятны дальнейшие попытки повышения индекса МосБиржи в район 2110-2115 п. В пользу подобного сценария говорит тот факт, что локальный рынок еще не успел в полной мере отыграть сильный вечерний взлет стоимости фьючерсов на нефть.  

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных контрактов. Некоторое влияние на локальный рынок также может оказать вечерняя публикация декабрьского значения индекса потребительского доверия в США (18.00 мск). 

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,38%) и РТС (+0,09%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчерашние торги вновь характеризовались крайне невысоким оборотом по причине рождественского спада активности нерезидентов. Поэтому не слишком масштабное и явно безобъемное движение локального рынка едва ли стоило воспринимать как показательное. Отметим лишь, что российские акции не успели в полной мере отыграть существенное вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке. Это создает условия для позитивного старта торгов на Московской бирже в среду.

Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent в ходе стремительного вечернего повышения сумели ненадолго превысить отметку $67 за баррель. Таким образом, они в очередной раз обновили свой более чем двухлетний максимум. Первоначальным стимулом для активизации покупок в контрактах на «черное золото» послужило сообщение о мощном взрыве на ливийском трубопроводе Waha Oil. Дальше, как обычно, вступили в силу технические факторы в виде сформировавшихся сигналов для покупки «на пробой» и массового срабатывания стоп-ордеров по «коротким» позициям.      

К завершению вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH8) пришли в состояние контанго величиной в 12,5 п., или 1,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка торговались недавние лидеры прироста: АФК Система (AFKS RM, -3,27%), МТС (MTSS RM, -1,49%), Башнефть-ао (BANE RM, -1,69%), Башнефть-ап (BANEP RM, -1,27%). Эти бумаги корректировались вниз после недавнего повышения, связанного с новостями по поводу заключения мирового соглашения между компаниями АФК Система и Роснефть.

Акции ГК Дикси (DIXY RM, -1,33%) подверглись умеренным распродажам на фоне сообщения эмитента о том, что внеочередное общее собрание акционеров одобрило предложение о делистинге акций торговой сети с Московской Биржи. Стоимость выкупа указанных бумаг у акционеров, которые не принимали участия в голосовании, или же голосовали против указанного решения, составит 340 руб. Однако сравнительно высокая цена предстоящего выкупа не сумела удержать акции Дикси от падения. Воспользоваться правом на выкуп могут лишь акционеры, попавшие в реестр участников голосования по поводу делистинга. 

Несколько слабее рынка также закрылись отдельные представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, -0,58%), Лукойл (LKOH RM, -0,96%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0,90%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1,29%). Вчера эти бумаги не успели отыграть наметившееся уже под закрытие основных торгов повышение стоимости фьючерсов на нефть. Впрочем, они вполне могут наверстать упущенное сегодня.

Акции НЛМК (NLMK RM, +1,54%) совершили очередную попытку преодоления ближайшего значимого сопротивления, располагавшегося в районе 147 руб. Несмотря на существенный внутридневной прирост эти бумаги пока не сумели уверенно закрепиться выше указанной отметки. Следующей целью и сопротивлением для них может выступить уровень 150 руб.

В качестве весомого среднесрочного позитива для бумаг НЛМК выступает недавнее известие  о том, что внеочередное общее собрание акционеров одобрило выплату дивидендов за 3 квартал 2017 года в размере 5,13 руб. на акцию. Это соответствует примерно 3,5% от цены их вчерашнего закрытия.

Отметим также неравномерное повышение бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +4,78%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1,30%). Вчера эти спекулятивные акции в очередной раз продемонстрировали свою повышенную подвижность. В обыкновенных акциях «Мечела» мы наблюдали продолжение коррекционного отскока от обновленного на прошлой неделе многомесячного минимума. В то же время, привилегированные акции металлургической компании совершили очередную попытку движения к значимому среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе 120 руб.

Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги ПИК (PIKK RM, +1,27%), RUSAL plc (RUAL RM, +1,00%), Полюс (PLZL RM, +0,71%), ОПИН (OPIN RM, +6,42%), МОЭСК (MSRS RM, +2,86%).       

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вечернего прироста подешевели на 0,5%. Фьючерсы на золото незначительно понизились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0,07%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0,15%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем, вчерашнее повышение стоимости фьючерсов на нефть создает условия для умеренно позитивного старта торгов в России.

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