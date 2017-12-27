Доллар в шаге от коррекции

За время отсутствия европейских трейдеров из-за налогового периода и дорожающей нефти российской валюте удалось обновить двухмесячный максимум против американского доллара. Курс доллара упал до 57,55 руб., курс евро – до 68,33 руб.

Активность участников рынка снизилась из-за празднования католического Рождества. Во вторник, 26 декабря, Лондон и другие биржи Европы оставались закрытыми. Основные валюты показали слабые ценовые колебания на валютном рынке форекс, поэтому «быкам» по рублю никто не мешал отыгрывать потери.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 2,71%, до $67,02. Нефть подорожала на информации о взрыве на трубопроводе в Ливии.

Курс доллара достиг дневной трендовой линии, которая берет начало от минимума 55,71 руб. (24 апреля 2017 года). Цена на Brent достигла ключевого уровня сопротивления. С открытием европейских бирж и прохождения пика налоговых платежей в России укрепление рубля значительно замедлится.

Есть мнение, что пара доллар/рубль развернётся вверх от 57,50-57,55 руб. и до конца недели будет расти. Глубина коррекции доллара будет напрямую зависеть от динамики цен на нефть и доллара на рынке форекс. По паре евро/рубль коррекция ожидается из зоны 68,20 руб.