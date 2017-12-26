Драгметаллы: инвесторы оценивают поступающие новости в преддверии возобновления торгов

Текущая неделя праздничная, торговые сессии полноценно начнутся уже после новогодних праздников, хотя пока проводятся электронные торги и торги на шанхайской бирже SGE. Экономическая статистика до нового года будет выходить скудно и вряд ли привнесёт волатильность в динамику цен.

Премии на поставку физического золота в мире не изменялись. Запасы в серебряных и платиновых ETF-фондах на прошедшей неделе подросли, запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах понизились. Цены на драгоценные металлы на SGE на прошедшей неделе выросли, объёмы торгов упали. Курс юаня к доллару США укрепился. Спрос на физическое золото в Азии оставался слабым в связи с праздничным периодом. Премии на поставку золота в Китае на внутреннем рынке составили около $10, укрепление юаня способствовало росту спроса. Премии в Гонконге не изменились, оставшись на уровне $0,7-1,40/унция, в Токио премия на золото составила $0,25/унция. В Индии спрос оставался вялым, дилеры предлагали скидку в -$2/унция.

Цены на золото на прошедшей неделе выросли от уровня $1262 к уровню $1282, восстанавливаясь после декабрьского повышения процентной ставки ФРС США. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1271-1262, уровни сопротивления – $1283-1296.

Цены на серебро на прошедшей неделе в корреляции с рынком золота восстановились от уровня $16,105 к уровню $16,50. Отношение золота к серебру составляет 77,89 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,02 пункта. По данным GAC, импорт серебра в Китай в ноябре 2017 г. снизился на 7,7% в годовом выражении до 365,6 тонны. Основные поставки производились из Японии, США и Тайваня. Импорт серебра в страну за 11 мес. 2017 г. вырос на 29,3% к аналогичному периоду 2016 г. и составил 3 858,1 тонны. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,18-15,81, уровни сопротивления – $16,50-16,85.

Цены на платину на прошедшей неделе восстановились от уровня $915 к уровню $928. Спред между золотом и платиной составляет $360/унция. Спред между платиной и палладием составляет -$122,5/унция. По данным GAC, импорт платины в Китай в ноябре 2017 г. вырос на 23,8% в годовом выражении до 7,425 тонн. Основные поставки производились из Японии, ЮАР и РФ. Импорт платины в страну за 11 мес. 2017 г. упал на 14,8% к аналогичному периоду 2016 г. и составил 54,392 тонны. Ближайшие уровни поддержки в платине – $914-890, уровни сопротивления – $928-950.

Рынок палладия на прошедшей неделе установил новый исторический максимум на уровне $1037. Продолжающееся постепенное вымывание запасов ETF-фондов свидетельствует о дефиците спотовых поставок металла на рынке. По данным GAC, импорт палладия в Китай в ноябре 2017 г. упал на 9,5% в годовом выражении до 1,311 тонн. Основные поставки производились из Британии, ЮАР и РФ. Импорт палладия в страну за 11 мес. 2017 г. упал на 6,1% к аналогичному периоду 2016 г. и составил 18,519 тонн. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1017-1011, уровни сопротивления – $1037-1050.