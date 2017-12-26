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Новостной вакуум и налоги укрепляют рубль


Рынки / Валюта
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Российский рубль во вторник днем продолжает укрепляться в парах с иностранными валютами.

Доллар США стоит к настоящему времени 57,74 руб. (-0,3%). Евро торгуется по 68,47 руб. (-0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 декабря, составляют 57,73 руб. за американскую валюту и 68,54 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение на 46 и 55 копеек соответственно.

Сырьевой рынок остается малоподвижным. Публикация еженедельных отчетов Американского института нефти и Минэнерго США по запасам смещается на день вперед из-за нерабочего понедельника, и немногочисленным инвесторам в сырье скучно. Баррель Brent стоит $64,63 (-0,15%). Скорее всего, до конца дня волатильность в черном золоте останется ниже средних уровней. 

На стороне рубля продолжает играть фактор налогового периода, что отлично видно ввиду новостного вакуума и отсутствия иной информации и катализаторов. Тонкие торги добавляют рублевым колебаниям волатильности. По итогам сессии вторника доллар США может закрепиться в коридоре 57,65-58,00 руб. Для того, чтобы говорить о возвращении к процессам восстановления, «американец» должен вернуться выше 58,25 руб. 

Эта неделя – последняя торговая в текущем году для российского рынка. Начиная с четверга, биржевая активность, и так невысокая, будет сокращаться дополнительно. Впереди Россию ждут длинные новогодние каникулы, на которые редко кто выходит в позициях. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

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