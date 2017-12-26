Новостной вакуум и налоги укрепляют рубль

Доллар США стоит к настоящему времени 57,74 руб. (-0,3%). Евро торгуется по 68,47 руб. (-0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 декабря, составляют 57,73 руб. за американскую валюту и 68,54 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение на 46 и 55 копеек соответственно.

Сырьевой рынок остается малоподвижным. Публикация еженедельных отчетов Американского института нефти и Минэнерго США по запасам смещается на день вперед из-за нерабочего понедельника, и немногочисленным инвесторам в сырье скучно. Баррель Brent стоит $64,63 (-0,15%). Скорее всего, до конца дня волатильность в черном золоте останется ниже средних уровней.

На стороне рубля продолжает играть фактор налогового периода, что отлично видно ввиду новостного вакуума и отсутствия иной информации и катализаторов. Тонкие торги добавляют рублевым колебаниям волатильности. По итогам сессии вторника доллар США может закрепиться в коридоре 57,65-58,00 руб. Для того, чтобы говорить о возвращении к процессам восстановления, «американец» должен вернуться выше 58,25 руб.

Эта неделя – последняя торговая в текущем году для российского рынка. Начиная с четверга, биржевая активность, и так невысокая, будет сокращаться дополнительно. Впереди Россию ждут длинные новогодние каникулы, на которые редко кто выходит в позициях.