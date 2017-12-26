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Монетарная политика России в 2018 году


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Разуваев Александр, Альпари
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
С нашей точки зрения, в наступающем году монетарная политика ЦБ РФ останется умеренно жесткой: в центре внимания по-прежнему будет контроль над инфляционными рисками.

Мы считаем, что действующая глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина с высокой вероятностью займет премьерское кресло. Однако, даже в этом случае, с нашей точки зрения, денежно-кредитная политика Банка России останется без серьезных изменений.

Нас беспокоит ситуация с американскими санкциями в отношении ОФЗ: данная история может вызвать высокую волатильность на рынке государственного долга и курса рубля. Если отбросить данный негативный сценарий, то финансовые перспективы России в 2018 году смотрятся неплохо.

Мы ожидаем цены на нефть будут в коридоре $70-$80 за баррель уже летом текущего года. И если ЦБ РФ не начнет валютные интервенции в поддержку доллара, рубль укрепится до 50 руб. за «амерканца» или даже выше.

Не факт, что инфляция разгонится до таргета в 4%, однако ключевая ставка войдет в коридор 6-7%. Ниже данного коридора Банк России ключевую ставку снижать не будет, заботясь не только об интересах заемщиков, но и вкладчиков.

Высокая капитализация «Сбербанка», в котором у ЦБ РФ контрольный пакет голосующих акций, с высокой вероятностью снова приведет к разговорам о возможной приватизации «Сбербанка». Данную идею, вероятно, будет лоббировать менеджмент. Однако Банк России вряд ли изменит свою позицию. Снижения доли до уровня, где у ЦБ РФ будет меньше контроля в «Сбербанке», не случится. Это может подорвать доверие у рядовых вкладчиков и других клиентов банка.

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