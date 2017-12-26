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Увидим ли "Санта ралли"?


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 
Ну вот мы и «доплыли» до последних дней уходящего 2017 года.

Никто ничего от этих последних 4 дней уже не ожидает. Обороты на торгах будут минимальны, а котировки большинства акций будут колебаться вблизи нулевых уровней. Поскольку рынок будет «тонкий», то нельзя исключать отдельных попыток все же двинуть рынок в ту или иную сторону. В какую, неизвестно.

С одной стороны, остатки царящего на рынке оптимизма, вызванного принятием закона о налоговой реформе, могут побудить некоторых игроков (именно игроков, так как все инвесторы уже разбрелись и продолжают отмечать Рождество, переходящее в Новый год) все же вытащить индексы на заветные круглые цифры в 25 000 пунктов по индексу Dow Jones, 2700 пунктов по индексу S&P500 и 7000 пунктов по индексу NASDAQ. По рынку даже идет шепоток - а не устроить ли нам «Санта ралли»?! Хоть до заветных целей и не далеко, но вопрос - хватит ли сил - остается открытым. Почему? Да просто, на рынке будет ощущаться и вторая строго противоположная тенденция - фиксация прибыли и выход из позиций из-за боязни, что сразу же после Нового года мы увидим какую-нибудь коррекцию. Вот такой вот расклад на ближайшие 4 дня. И это на фоне затухающей активности на всех без исключения мировых рынках.   

Поэтому ожидать чего-то особенного на торгах вообще и на сегодняшних в частности не приходится. Единственно, вполне возможно, что сегодня положительно на акциях ведущих ритейлеров скажется информация от The Wall Street Journal  о том, что розничные предрождественские продажи в этом году показали максимальные темпы прироста, начиная с 2011 года.  Так, продажи в офлайн рознице с 1 ноября увеличились на 4,9% по сравнению с 3,7% за аналогичный период прошлого года, а онлайн продажи выросли на 18,1%. Так что ритейлерам грех печалиться на прошедший год.

Ну, а общий итог сегодняшних торгов с очень большой вероятность будет близок к нулю. И зачем дергаться? Все самое интересное начнется у нас только через неделю.

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