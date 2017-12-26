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Долговой рынок: металлургический сектор находился под давлением


Облигации / Рынки
Семен Немцов
Семен Немцов
аналитик ИК "Рycc-Инвест"
 
25 декабря, в понедельник, выпуски рублевого корпоративного долга демонстрировали уверенный рост котировок, составивший 40-45 б.п.

Драйверами дня выступили длинные облигации с дюрацией от 3 лет, прибавившие в среднем по 1,3%. 

Под давлением находились бонды металлургических эмитентов, чьи котировки упали в среднем на 0,3%. Давление на отрасль оказал выпуск МЕТАЛИНБ01, подешевевший на 2,3%. Отрасли нефтегаза и телекомов демонстрировали рост цен, и соответствующий бумаги прибавили в среднем по 0,8% и 4,1%. Среди бумаг нефтегазового сегмента лидерами оказался займ ТрнфБО1P5 (+1,4%), а в телекоммуникационной сфере корректировались займы АФК Системы. 

Единой динамики на рынке рублевого госдолга выявлено не было. Торги проходили на пониженных объемах, которые составили 10,5 млрд руб., что на треть ниже среднедневных за месяц. 40% сделок пришлись на ОФЗ с дюрацией до 5 лет, где сложилась разнонаправленная динамика. Более длинные облигации прибавили в среднем по 7-10 б.п.

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