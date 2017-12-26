FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Корпоративные и банковские евробонды РФ: прогноз первичных размещений на 2018 г


Облигации / Рынки
Силуэт
Алексей Булгаков
стратег Sberbank Investment Research
 
В 2017 году объем размещений российских еврооблигаций был довольно высоким: около $25 млрд. против $16 млрд. за весь 2016 год и всего $4 млрд. - за 2015-й.

Корпоративные заемщики, не попавшие под санкции, воспользовались преимуществами благоприятной рыночной конъюнктуры, чтобы заместить имеющееся дорогостоящее фондирование, а также префинансировать облигации с погашением в 2018-2021 годах. Частные банки, увидев интерес рынка к размещениям бумаг с высокой доходностью, в 1П17выпустили существенные объемы субординированных облигаций; вряд ли они смогут размещать этот тип инструментов в 2018 году. Как следствие, объем российских еврооблигаций в обращении по итогам года остался почти неизменным - около $170 млрд.

Российские эмитенты, вероятно, продолжат демонстрировать высокий интерес к первичным размещениям еврооблигаций, т. к. на 2018 год по-прежнему приходится значительный объем погашений и, по аналогии с 2017 годом, некоторые эмитенты будут стремиться префинансировать бумаги с погашением через два-три года. Эмитентам, не находящимся под санкциями, в 2018-2019 годах предстоит погасить облигации на сумму около $30 млрд. Резонно было бы ожидать, что объемы первичных размещений российских еврооблигаций будут как минимум на этом уровне. 

Эмитентам, попавшим под санкции, в 2018-2019 годах предстоит погасить облигации на общую сумму $15 млрд. В 2017 году объемы погашений бумаг эмитентов, попавших под санкции, были почти полностью компенсированы новым предложением бумаг от компаний, не попавших под санкции. В 2018 году эта ситуация может повториться. Тем не менее в дальнейшем, до тех пор пока будут сохраняться финансовые санкции, объем российских еврооблигаций на рынке, вероятно, будет снижаться.

Возможное расширение санкций США с включением в список финансовых санкций (или упоминание возможности включения) новых российских эмитентов в январе - феврале 2018 года, представляет самый вероятный потенциальный сдерживающий фактор для новых размещений российских еврооблигаций. 

Как сообщил на прошлой неделе информационный ресурс Debtwire со ссылкой на неназванные источники в отрасли, с первичными размещениями в ближайшее время могут выйти на рынок следующие российские корпоративные заемщики и банки:

- Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - возможно размещение долларовых бумаг в апреле - мае.

- РЖД - возможно новое размещение, валюта выпуска пока не определена.

- Газпром - вероятно новое размещение бумаг в долларах или евро. С учетом больших потребностей компании в рефинансировании мы ожидаем, что она проведет несколько размещений еврооблигаций в разных валютах в 2018 году. 

- ФосАгро - возможно размещение долларовых бумаг в 1К18.

- Московский кредитный банк - менеджмент рассматривает возможность размещения старших еврооблигаций с целью рефинансировать бумаги с приближающимися сроками погашения в 1К18. 

- Совкомбанк - рассматривается возможность размещения дебютного выпуска старших долларовых еврооблигаций.

- ЛУКойл - возможно еще одно размещение долларовых бумаг в 2П18. 

Из других эмитентов, бумаги которых уже находятся в обращении, мы считаем достаточно высокой вероятность новых первичных размещений в 2018 году Норильского Никеля, Полюса, Nordgold, РУСАЛа, Evraz Group, ТМК, Сибура, Уралкалия, Borets, МТС, VimpelCom, Альфа-Банка/ABH, Банка Хоум Кредит.


В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ